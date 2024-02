Ryan Gosling wird „I’m Just Ken“ live bei den Oscars performen

Monatelang spekulierte man, ob Ryan Gosling seinen Oscar-nominierten Song „I’m Just Ken“ bei den Academy Awards zum ersten Mal live performen würde. Anfang Februar hatte der Schauspieler noch erklärt, dass er bisher nicht gefragt wurde, ob er vor Ort singen könnte. Jetzt scheint diese Frage wohl nachgeholt worden zu sein und es steht fest – ja, er tritt mit dem Track live auf.

Ein großes Risiko?

Laut „Variety“ hat eine interne Quelle bestätigt, dass der 43-Jährige bei der 96. Oscar-Verleihung auf der Bühne stehen wird. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat sich aber öffentlich bisher nicht dazu geäußert.

Zuvor sprach Ryan Gosling noch in einem „Variety“-Interview darüber, wie unsicher er sei, ob und wenn ja, wie ein Live-Auftritt überhaupt möglich wäre: „Es könnte ein zu großes Risiko sein, mich das machen zu lassen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren würde. Aber ich bin offen dafür.“

Ryan Goslings „I’m Just Ken“:

Für Mark Ronson geht ein Wunsch in Erfüllung

Nicht nur er hatte erklärt, dass er eine Performance nicht ausschließen würde, auch Mark Ronson, der Produzent des Stücks „I’m Just Ken“, gab bekannt, dass es sein Traum wäre, wenn Gosling bei der Preisverleihung auftreten würde. Für ihn wäre dafür aber auch kein Ersatz in Frage gekommen, falls sich der Ken-Darsteller gegen eine Live-Darbietung entschieden hätte: „Wenn Ryan es nicht macht, dann machen wir es nicht“, entgegnete er im Interview.

Wer sich den Auftritt des „Barbie“-Stars nicht entgehen lassen möchte, kann diesen auch von Deutschland aus verfolgen. Die Oscars finden in diesem Jahr am 10. März in Los Angeles statt und werden hierzulande auf ProSieben und Joyn übertragen. Start ist um 21.15 Uhr auf dem Roten Teppich, die tatsächliche Auszeichnung der Gewinner:innen beginnt ab 0 Uhr mit vorherigem, 35-minütigem Countdown.