Sammler go crazy: Bouet – malender Songwriter mit Mega-Album-Box

Gesamtkunstwerk ist ein großes Wort; aber Christoph Bouet auch so etwas wie ein Gesamtkünstler. Er ist Musiker und Songwriter, Zeichner, Maler und Fotograf, außerdem Design- und Package-Fetischist.

Wer ihn googlet, wird zunächst auf den Maler stoßen. Ein etablierter Künstler, dessen Werke in renommierten Galerien ausgestellt und verkauft werden. Der Musiker ist ein bisschen dahinter verborgen. Und er trägt auch nur den Nachnamen, Bouet.

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE im August 2023 – Titelthema: Die 500 besten Alben aller Zeiten

Wie seine vier Alben zuvor, scheint auch das aktuelle, fünfte Bouet-Album von den Highways und Landstraßen der amerikanischen Westcoast abgebogen zu sein, und zwar schon in den 60er oder 70er Jahren. Bouets Songs haben den Geist dieser Ära inhaliert, „Roadkill Madness“ erinnert an Neil Young und Gene Clark, wie Max Gösche in seiner Rezension für ROLLING STONE schreibt. Und ist doch ganz eigen.

Schon äußerlich. Der Künstler aus Gommern bei Magdeburg kümmert sich natürlich höchstpersönlich um das Artwork seiner Platten. Für „Roadkill Madness“ hat er außerdem eine Box konzipiert, wie man so noch keine gesehen hat. Ihn störte, dass digitale Versionen von Platten haptisch so wenig bieten.

Aufwändiger kann man ein Boxset kaum gestalten

Also hat Christoph Bouet eine ungewöhnliche Zusammenstellung aus Musik, Text, Grafik und Fotografie kreiert: Das „Studio Masters Art Pack“ enthält die HI-RES Audio Files des Albums in Master-Qualität auf einem USB Stick, einen signierten Kunstdruck, ein hübsches kleines Poster, zwei Postkarten, 7 Sticker, ein üppiges Booklet in CD-Format, Prints des Albumcovers und vor allem: 20 Fake-Polaroids mit wunderbaren US-Suburb-Motiven – aus den 60er- und 70er-Jahren übrig gebliebene Autos an verlassenen Straßenecken. Sie sehen aus, wie Bouets Songs klingen.

Die Box ist auf 555 Stück limitiert. Auch das Vinyl-Album gibt es in verschiedenen, aufwändig ausgestatteten Editionen, von der signierten Gold- bis zur Deluxe-Edition. Darin zum Beispiel unter anderem eine original Graphit- und Tuschezeichnung, ein Original-Polaroid und ein dickes Hardcoverbuch.

Sammlerträume. Spinnert, aber schön.