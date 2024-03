Sean „Diddy“ Combs‘ Anwalt: Razzia war Teil einer „Hexenjagd“

Nachdem am Montag (25. März) die Polizei die Häuser des Rappers Sean „Diddy“ Combs durchsuchte, äußert sich nun der Anwalt des Musikers zu den Ereignissen. Grund für die Razzia waren die Menschenhandelsvorwürfe gegen den Musiker.

Mit den Behörden kooperiert

In einer am Dienstag (26. März) veröffentlichten Erklärung behauptet der Anwalt von Combs, Aaron Dyer, dass es eine „übermäßige Gewaltanwendung und Feindseligkeit seitens der Behörden“ gegeben habe und dass die Kinder und Angestellten des Rappers „schlecht behandelt“ worden seien. Dyer gibt auch an, dass der Rapper „mit den Behörden gesprochen und mit ihnen kooperiert hat“ und nicht verhaftet oder anderweitig von den Strafverfolgungsbehörden eingeschränkt wurde. Bei der Razzia wurden jedoch zwei Männer verhaftet, die sich als die Söhne des Rappers herausstellten.

In seiner Erklärung bezeichnet Dyer die Razzia als „beispiellosen Überfall“ und die Anschuldigungen gegen Combs im Allgemeinen als Teil einer „Hexenjagd“. Er beendet sein Statement mit den Worten, dass Combs „weiterhin jeden einzelnen Tag dafür kämpfen wird, seinen Namen reinzuwaschen“.

Vorwürfe wegen sexueller Gewalt

Die Ereignisse und Vorwürfe gegen Combs kommen, nachdem dieser bereits in der Vergangenheit mehrfach Klagen erhalten hat. Im Dezember 2023 wurde ihm unter anderem vorgeworfen, in einer Gruppe eine Siebzehnjährige vergewaltigt zu haben. Außerdem liegen Zivilklagen zu weiteren Delikten sexueller Gewalt vor. Unter den Kläger:innen waren seine Ex-Freundin, die Sängerin Cassandra „Cassie“ Ventura, sowie der ehemaliger Produzent des Musikers, Rodney „Lil Rod“ Jones. Der Rapper hat in allen Fällen seine Unschuld beteuert. In den letzten Monaten wurden jedoch viele seiner Geschäftsbeziehungen aufgrund der Vorwürfe beendet.