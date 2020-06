„The Simpsons“: Keine weißen Sprecher mehr für nicht-weiße Figuren

Vor mehr als 30 Jahren enterten die „Simpsons“ zum ersten Mal das Fernsehen - und seitdem gibt es kein Leben mehr ohne sie. Einen großen Anteil am Erfolg und an der hohen Qualität der ersten Staffeln hat der von Alf Clausen komponierte Soundtrack der Animationsserie.

„Singing Is The Lowest Form Of Communication!“ Das schlussfolgerte Homer Simpson mit großem Ernst in „All Singing And Dancing“, einer Episode der „Simpsons“, die vielleicht nicht zu den stärksten der bald langlebigsten und kulturell ganz sicher schon jetzt relevantesten TV-Reihe aller Zeiten gehört, aber mit ironischer Präzision auf den Punkt bringt, wie die Gelben eben mit all den Sujets umgehen, die sie unerbittlich parodisieren und zugleich leidenschaftlich feiern. Der Titel verrät es schon: Es handelte sich um eine Folge, die selbst wie ein Musical funktioniert. Ein ganz und gar unnötiges Unterfangen, denn Elemente des Musicals spielen seit jeher eine große…