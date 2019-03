Slipknot: VÖ-Datum für neues Album und Tour-Termine

Kürzlich haben Slipknot auf der Website „We Are Not Your Kind“ einen Countdown herunterlaufen lassen, der am Dienstag endete, Es ist tatsächlich das eingetreten, was von vielen Fans herbeigesehnt wurde: Das konkrete Erscheinungsdatum für das neue Album steht fest. Am 9. August 2019 wird die neue Platte veröffentlicht, auf der Wikipedia-Seite ist sie als „The Final Chapter“ betitelt. Diese Info ist aber bekanntermaßen mit Vorsicht zu genießen.

Zusätzlich zum Album-Release gaben Slipknot Termine für eine große Tour bekannt. Ende Juli geht die Band zusammen mit Volbeat, Gojira und Behemoth auf ausgedehnte US-„Knotfest Roadshow“. Auch Termine für Deutschland gibt es: Neben ihrem Auftritt beim Zwillingsfestival Rock am Ring und Rock im Park Anfang Juni spielen Slipknot auch in Leipzig (17. Juni) und Hannover (18. Juni). Die Konzerte sind allerdings schon beide ausverkauft.

Ob die maskierten Rocker dann schon Material ihres bevorstehenden Albums spielen, wird sich zeigen.

Neues Album behandelt Corey Taylors Depressionen

Einige der neuen Songs auf dem Album werden auch von den Depressionen von Lead-Sänger Corey Taylor handeln, die nach eigenen Angaben nach seiner Scheidung deutlich wurden.

„Man konnte es an meiner Haut sehen. Man konnte es in meinen Augen sehen. Das ist im Grunde die Reise, auf die ich die Hörer mit diesem Album mitnehme. Ich zeige ihnen, wozu Depressionen führen, wenn man keine Substanzen hat, auf die man zurückgreifen kann. Es ist eine ziemlich finstere Fahrt.“