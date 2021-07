Smashing Pumpkins kündigen neue Live-Platte an

Die erhellende zweiteilige Doku fragt in der ersten Folge, was das Wesen der Popstimme ausmacht, wie sie entstanden ist und wo die möglichen Fallstricke einer als „authentisch“ geltenden Stimme liegen.

Natürlich muss man keine voluminöse, ja nicht einmal eine schöne Stimme haben, um sich in die Gehörgänge der Menschen festzusetzen. Bob Dylan und Madonna sind mit ihren Stimmorganen weit von den technischen Möglichkeiten von Opernsängern wie Pavarotti entfernt. Und doch bewegen sie mit ihrer Art zu singen. Eine neue Dokumentation stellt sich die Frage, was bei allen Unterschieden große Stimmen miteinander verbindet, oder genauer: was ihr magisches Band ist. Die erste Folge des Zweiteilers geht der Frage nach, was das Wesen der Popstimme ausmacht, wie sie entstanden ist und wo die möglichen Fallstricke einer als „authentisch“ geltenden Stimme liegen. Erzählt…