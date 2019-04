„SOS“: Hier die neue Single von Avicii hören!

Am Mittwochabend (10. April) ist postum ein neues Stück von Avicii erschienen – mitsamt „Fan Memories Video“.

„SOS“ enthält Vocals von Soul-Sänger Aloe Blacc und kommt nur wenige Tage vor dem Todestag des schwedischen DJs und Produzenten heraus. Der Titel verrät es schon: Die Lyrics handeln von Aviciis psychischen Problemen.

„True“ von Avicii auf Amazon.de kaufen

Düstere Zeilen von Avicii

Zu hören sind Zeilen wie: „Can you hear me? SOS/Help me put my mind to rest/Two times clear again I’m acting low/A pound of weed and a bag of blow“ und „I can feel your love pulling me up from the underground/And I don’t need my drugs“.

Kooperation

Im Juni erscheint auch ein neues Album mit bislang unbekannten Tracks des Musikers aus dem Nachlass.

Während eine Todesursache nie offiziell bekannt gegeben wurde, hieß es bereits wenige tage nach Bekanntwerden seines Todes, dass sich Avicii das Leben genommen hat. Ein offener Brief der Familie stützte diese Annahme.