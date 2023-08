Sturz! Elton John erholt sich nach Krankenhausaufenthalt zu Hause

Elton John ist nach einem Sturz am Sonntag, 27. August, und einem darauffolgenden Krankenhausaufenthalt in sein Haus in Südfrankreich zurückgekehrt. Wie einer seiner Sprecher der „BBC“ bekannt gab, war der 76-Jährige zuvor in die orthopädische Abteilung des Princess-Grace-Krankenhauses in Monaco gebracht worden, wo er wegen leichter Verletzungen behandelt und über Nacht zur Beobachtung behalten wurde.

Elton John wieder „bei guter Gesundheit“

„Elton besuchte das örtliche Krankenhaus als Vorsichtsmaßnahme“, so der Sprecher. „Nach einer Untersuchung wurde er heute Morgen sofort wieder entlassen und ist nun wieder zu Hause und bei guter Gesundheit.“

Eltons „Farewell Yellow Brick Road“-Tour, die mehr als 300 Konzerte umfasste, begann am 8. September 2018 in den USA und endete am 8. Juli diesen Jahres in Schweden.

