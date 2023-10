Talking Heads: Hat Chris Frantz eine Live-Reunion angedeutet?

Chris Frantz, der Schlagzeuger der aufgelösten US-Rockband Talking Heads, hat ein Foto auf Facebook gepostet, das viele Fans der Gruppe auf eine Wiedervereinigung hoffen lässt. Darauf ist Frontmann David Byrne mit Bassistin Tina Weymouth zu sehen. Frantz betitelte das Foto mit „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“ Das lässt seine Follower*innen aufhorchen: Einige kommentieren den Beitrag mit den Worten „Habt ihr darüber nachgedacht, euch wieder zu vereinen?“

Talking Heads gemeinsam auf der Bühne für „40 Jahre ,Stop Making Sense‘“

Erst am 11. September ist die Band seit über 20 Jahren wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten: Die Wiedervereinigung wurde anlässlich des 40. Jahrestags des Konzertfilms der Talking Heads, „Stop Making Sense“ (1984), inszeniert. Hierfür sind Frantz, David Byrne, Gitarrist Jerry Harrison und Tina Weymouth erschienen, als Gäste, nicht mit einer Live-Performance.

In der Talkrunde vor Ort sagte Weymouth: „Wir genießen einfach den Moment. Wir sind so glücklich, dass alles zu dieser wunderbaren Sache geführt hat, die 40 Jahre anhält. Und wir blicken nicht wirklich weit in die Zukunft. Wir könnten an der Ecke stehen und ein Bus könnte uns überfahren. Wir sind super froh, dass wir am Leben sind. Wir vier sind alle hier, um diesen Moment zu genießen.“

Harrison fügte hinzu: „Es steht jedoch außer Frage, dass es die Freude, die wir zusammen hatten, wiederbelebt. Ich glaube, beim Ansehen des Films ist für jeden von uns die Freude spürbar – nicht nur für die vier von uns, sondern für jeden, der auf der Bühne stand, und für die Crew. Es zieht sicherlich an den Herzen, wie sehr ich jeden geliebt habe.“

Die Talking Heads waren eine US-amerikanische Rockband, die 1975 in New York City gegründet wurde und bis 1991 bestand. Ihr letztes gemeinsames Album, „Naked“, erschien im Jahr 1988. Dies war die achte Platte der Gruppe.