Christine And The Queens‘ neuer Song „Je Te Vois Enfin“ hier im Stream

Christine And The Queens haben einen neuen Song veröffentlicht. „Je Te Vois Enfin“ heißt er, was übersetzt soviel wie „Endlich sehe ich Dich“ bedeutet. Ein Lyricvideo dazu gibt es ebenfalls – hören und sehen Sie „Je Te Vois Enfin“ hier im Stream.

„Je Te Vois Enfin“ wurde von Christine And The Queens geschrieben, aufgenommen und produziert. Für den Mix stand US-Produzent Mike Dean zur Seite, der auch für seine Arbeit mit zum Beispiel Kanye West, Lana Del Rey und Jay Z bekannt ist.

Zuletzt erschien von Christine And The Queens 2020 die EP „La vita nuova“ samt Kurzfilm, das Feature „New Shapes“ mit Charli XCX & Caroline Polachek sowie der Track „Body“ mit 070 Shake.

Héloïse Adélaïde Letissier, so der bürgerliche Name von Christine And The Queens, veröffentlichte bisher zwei Studioalben. 2014 erschien CHALEUR HUMAINE, gefolgt von CHRIS im Jahr 2018. RS-Autorin Sylvia Prahl hörte darauf „rhythmusgetriebene Tracks zwischen G-Funk und trockenem Pathos“.

