The Cure: 40 Jahre alte Studioaufnahme erstmals auf CD, mit Smith auf Deutsch

Im Zuge ihres ersten Best-of-Albums „Staring at the Sea – The Singles“ von 1986 hatten The Cure auch ihren ersten Mini-Hit „Boys Don’t Cry“ aus dem Jahr 1979 neu eingespielt – Gesang, Bass, Gitarre, Schlagzeug, alles. Zwar war auf der Compilation dann die alte Studiofassung enthalten, aber „Boys Don’t Cry ’86“ erschien zumindest auf Maxi-Single.

Nun bringen The Cure den Song erstmals digital heraus, also als CD-Single und auf den Streaming- bzw. Download-Plattformen. Neben dem 86er-Mix enthält die Single auch den 12“-Mix des Lieds, den 1979er-Mix der damaligen B-Seite „Plastic Passion“, vor allem aber 86er-Aufnahmen zweier Songs, die Robert Smith und Kollegen sehr früh im Repertoire hatten, aber nie regulär erschienen waren: „Pillbox Tales“ sowie „Do the Hansa“.

Der Postpunk-Song „Do The Hansa“ zählt zu den bemerkenswertesten Aufnahmen der Cure-Historie. Denn Robert Smith singt ein paar Wörter auf Deutsch. Er zählt an: „Eins, zwei, drei, vier“, außerdem intoniert er ein tiefdeutsches „JA“.

Die Geschichte von „Do The Hansa“

The Cure standen 1978/79 kurzzeitig bei Hansa Records unter Vertrag, nachdem ihr ursprüngliches Label Fiction (über Polydor) noch nicht international etabliert war. Hansa übernahm in mehreren Territorien den Vertrieb der frühen Cure-Veröffentlichungen, darunter frühe Singles und Albumrechte. Für die Band war Hansa nie ein künstlerisches Zuhause, sondern ein Übergangspartner.

„Do the Hansa“ hat sich als Ausdruck umgangssprachlich eingebürgert, um Hansas aggressives Ausschlachten von Backkatalogen und den Label-Stil der frühen 80er zu beschreiben – auch im Zusammenhang mit The Cure.

Boys Don’t Cry (86 Mix)