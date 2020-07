The Flaming Lips veröffentlichen die neue Single „My Religion Is You“.

Es ist soweit: The Flaming Lips haben ihr neues Album angekündigt. „American Head“ wird es heißen, als Vorgeschmack gibt es den Song „My Religion Is You“, inklusive Musikvideo. Bereits im März teilte Gitarrist Steven Drozd in einem Podcast den Namen des Albums mit – ab dem 11. September kann dann auch der Rest der Welt daran teilhaben. Neue Musik – mit Gastauftritt Insgesamt 13 Lieder enthält das Werk, darunter die vorab veröffentlichte Single „Flowers of Neptune 6“, die Background-Vocals von Kacey Musgraves enthält. Musgraves wird auch auf zwei weiteren Songs vertreten sein: „Watching the Lightbugs Glow“ und „God and the…