„The Joshua Tree Tour 2017“: So viel haben U2 bisher eingenommen

500 000 Fans in Nordamerika

Allein der erste Nordamerika-Block, welcher am 12. Mai startete und zehn Konzerte umfasste, zog laut „Billboard“ rund eine halbe Million Fans an und spülte so über 62 Millionen US-Dollar in die Konzertkasse – die 20 Konzerte, die im Zeitraum bis zum 01. Juli stattfanden, brachten mit 1 043 414 verkauften Tickets einen Geldsegen von beinahe 124 Millionen Dollar ein.

Tour endet im Oktober

Unterdessen führen die irischen Rock-Giganten ihre Tour fort, kamen nach Europa und traten etwa im Berliner Olympiastadion auf. Während im Juli unter anderem noch in Spanien, Frankreich und den Niederlanden Station gemacht wird, geht es im September noch einmal nach Nordamerika, bevor die Tour am 22. Oktober in Brasilien zu Ende gehen wird.

Und natürlich bleibt die spannende Frage, wie viel Geld U2 bis dahin eingenommen haben werden …