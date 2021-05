Seit dem Moment, als Phil Collins seine Ex-Frau Orianne Bates Anfang 2021 per Gerichtsbeschluss aus seiner Villa in Miami schmiss, wettert diese öffentlich gegen den britischen Rockstar.

Die Schlammschlacht zwischen Phil Collins und seiner Ex-Frau Orianne Bates geht weiter: In einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ verriet die Schweizerin nun weitere Details aus ihrer angeblich unglücklichen Ehe mit dem Weltstar. Im Interview sagte die 47-Jährige unter anderem: „Ich war gefangen in einem goldenen Käfig.“ Orianne Bates, die kürzlich noch als Orianne Cevey bekannt war, ist inzwischen mit dem 31-jährigen Geschäftsmann und Musiker Thomas Bates verheiratet. Die öffentlichen Anschuldigungen gegen Phil Collins führt die 47-Jährige aber weiterhin fort. So berichtet sie vor allem von Collins depressivem Zustand, unter welchem sie jahrelang gelitten habe. „Wenn jemand depressiv ist,…