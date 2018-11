Die Toten Hosen im Berliner SO36: Tickets, Termin, Vorverkauf

Die Toten Hosen geben am Mittwoch (07.11.) ein Konzert im Berliner Traditionsclub SO 36. Der Vorverkauf startet am selben Tag, an dem auch das Konzert stattfindet – und es gibt pro Person nur ein Ticket.

Hier „Laune der Natur“ bestellen

Das SO 36/Koka36 melden:

„- wir haben ab ab 9 Uhr geöffnet

– jeder Ticketkäufer muss persönlich anwesend sein – es gibt 1 Ticket pro Person (ein Einlassbändchen, das unmittelbar hier vor Ort angelegt wird)

– anrufen zwecklos, wir können/dürfen keine Reservierungen annehmen

► Rollstuhlfahrer benötigen ein reguläres Ticket, die Begleitperson erhält kostenfreien Eintritt! Rollitickets gibt es ausschließlich via Kaufmich

ACHTUNG: das Mitbringen von Gepäck, Koffern, Taschen etc mit einer mindestens einer Seiten-/Aufrissfläche größer als DIN A4 ist untersagt.“

Allem Anschein nach stehen die ersten Fans bereits vor den Türen des Ticketanbieters an:

KOKA 36 auf Facebook:

Im Juni 2019 sind Campino und Band Headliner beim Zwillingsfestival Hurricane und Southside.

Zuletzt sorgten die Hosen mit ihrem Auftritt bei der „Wir sind mehr“-Demo in Chemnitz für Furore.