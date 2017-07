Ab Freitag, dem 14. Juli, bis zum 20. August 2017 steht Arte im Zeichen des Pop. Unter dem Programmschwerpunkt „Summer Of Fish ‘n’ Chips“ zeigt der Sender etliche Konzert- und Spielfilme sowie Dokus von und über Musiker Großbritanniens.

Highlights sind etwa der Lollapalooza-Auftritt von Radiohead in Berlin 2016, die Kuba-Konzert-Doku der Rolling Stones, „Havana Moon“, Michael Winterbottoms Madchester-Porträt „24 Hour Party People“, „101“ von Depeche Mode und „Message To Love: The Isle Of Wight Festival 1970“.

Komödien und Action

Aber auch Kinofilme, in denen Musik nicht die oberste Rolle spielt, haben die Popkultur der Insel geprägt. Arte zeigt u.a. „Highlander“ (mit Musik von Queen), die Zombie-Parodie „Shaun Of the Dead“ (in der eine Prince-Platte als Waffe eingesetzt wird) und die London-Liebeserklärung „Notting Hill“.

Highlights: