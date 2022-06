TV-Tipp: „Rock am Ring – back to life!“ feiert die Wiederkehr des legendären Festivals

2022 war (schon jetzt) ein gutes Jahr für Festivalgänger und Festivalgängerinnen — denn nach zwei Jahren Pandemie-Pause konnten Musikfans vom 3. bis zum 5. Juni 2022 wiederbei Rock am Ring (das Line-up des Jahres könnt ihr hier nachlesen) und beim Schwesterfestival Rock im Park feiern. Drei Tage lang gaben sich Acts wie Green Day, Muse, Donots, Korn, Billy Talent und Scooter die Ehre. Endlich wieder Musik, endlich wieder Festivalfeeling: Grund genug für den SWR/SR, ein Festivalteam aufs Gelände zu schicken und mal ausführlich Publikum, Mitarbeitern und Bands auf den Zahn zu fühlen. Empfehlung der Redaktion Rock am Ring 2022: Überraschungsauftritt der Toten Hosen

Festivals in der Pandemie-Zeit: Wie ist das so?

Hat die Pandemiezeit das legendäre Festival am Nürburgring verändert — oder ist alles beim Alten, so, als hätte es die Covid-19-Pandemie nie gegeben? Dieser Frage geht die Doku in drei Teilen nach: „Good Vibes — endlich wieder Livemusik“ heißt der erste Teil, gefolgt von „Folge 2: Am Limit — Chaos am Ring?“ und „Teil 3: Behind the Scenes — Ein nasses Ende“. Die Teile sind in der ARD Mediathek bereits verfügbar, wer sie lieber im Fernsehen sieht, sollte am 15. Juni 2022 um 2:05 SWR einschalten.

Übrigens: Wer sich auch mit Bildern einen Eindruck über das diesjährige Festival machen will, kann das bei uns tun:

