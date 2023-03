TV-Tipp: „The Banshees Of Inisherin“ bald bei Disney+

Foto: NBC via Getty Images, Rich Polk/NBC. All rights reserved.

Colin Farrell bekam für "The Banshees of Inisherin" einen Golden-Globe-Award 2023 in Beverly Hills. -- (Photo by Rich Polk/NBC via Getty Images)

Ab dem 15. März gibt es „The Banshees Of Inisherin“ im Disney+-Programm. Der Film läuft aktuell noch in den Kinos, wird aber dennoch zeitnah über das Streaming-Angebot zu sehen sein, wie der Dienst bekannt gab – kurz nach den Oscars, die am 12. März verliehen werden.

Die schwarzhumoristische Tragödie von Martin McDonagh feierte am 5. September 2022 im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig seine Premiere und konnte seitdem zahlreiche Preise, darunter drei Golden Globes, gewinnen. Dabei wurden sowohl der Regisseur, der wie immer bei seinen Filmen auch das Drehbuch schrieb, als auch Hauptdarsteller Colin Farrell ausgezeichnet. An dessen Seite spielt wie schon in McDonaghs „Brügge sehen… und sterben?“ Brendan Gleeson, in den Nebenrollen sind noch unter anderem Barry Keoghan und Kerry Condon zu sehen.

Der erst vierte Spielfilm des britisch-irischen Dramatikers und Regisseurs erzählt die Geschichte zweier eigentlich eng miteinander verbundenen Freunde in den 1920er Jahren auf einer irischen Insel, deren Freundschaft ein abruptes Ende nimmt und dadurch eine Kette an absurden Ereignissen lostritt.