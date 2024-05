Daisy Ridley und Ben Mendelsohn kennen sich bereits aus „Star Wars“. Nun wirken die beiden Schauspielenden in einem neuen Film zusammen mit: „Das Erwachen der Jägerin“. Der Thriller erschien bereits im November 2023 – nun ist er auch fürs Heimkino verfügbar.

Der Film basiert auf dem Roman „Die Moortochter“ von Karen Dionne. Die Autorin hat selbst 30 Jahre lang in einem Moorgebiet in Michigan gelebt, wodurch sie die Inspiration zum Buch fand.

Darum gehts:

Helena lebt mit ihrem Ehemann Stephen und ihrer kleinen Tochter ein ruhiges Leben in einer Vorstadt von Michigan. Doch hinter der idyllischen Fassade verbirgt sich ein düsteres Geheimnis: Helenas Vater ist der gefürchtete „Moorkönig“, ein verurteilter Mörder, der sie und ihre Mutter jahrelang in der Wildnis gefangen hielt. Sie hat ihr ganzes Leben lang versucht, diese traumatische Vergangenheit zu verdrängen. Doch als ihr Vater nach 18 Jahren aus dem Gefängnis ausbricht, holt sie die Vergangenheit ein. Helena spürt, dass er sie sucht und ihre Familie in unmittelbarer Gefahr schwebt. Um ihre Liebsten zu schützen, muss sie sich an die Überlebenslehren erinnern, die ihr Vater ihr einst in der Wildnis beigebracht hat – und den Jäger zum Gejagten machen…

