Video: Foo Fighters und Queen (Roger Taylor) spielen „Under Pressure“

Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.

Roger Stage auf der Bühne beim Cal-Jam-Pop-Up-Konzert in Los Angeles - mit den Foo Fighters

Amerika steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen des Super Bowls in Atlanta, und die Foo Fighters gaben anlässlich des Football-Meisterschaftsfinales ein Pre-Party-Konzert für DirecTV. Vorband war Run The Jewels.

Dave Grohl und Kollegen bekamen ordentlich Unterstützung: Tom Morello (Rage against the Machine) und Zac Brown spielten mit beim Black-Sabbath-Cover „War Pigs“ und bei „Mountain Song“ von Jane’s Addiction mit – Sänger Perry Farrell kam selbst auf die Bühne. Saxofonist Dave Koz war bei „La De da“ dabei

Queen-Drummer Roger Taylor war im Lineup – für ein Cover von „Under Pressure“, das Grohl besonders gerne mag. Spielen Queen sich warm für die Oscars? Oder bleibt Brian May bei der Aussage, sie treten nicht bei den Academy Awards auf?

Kooperation

Komplettes Konzert der Foo Fighters:

Setlist: