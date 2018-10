Am 5. und 6. Oktober findet das CalJam-Festival 2018 in San Bernadino, Kalifornien statt. Dort werden unter anderem Iggy Pop, Billy Idol, Tenacious D und natürlich die Foo Fighters als Gastgeber auftreten. Letztere heizen jetzt durch kryptische Tweets die Gerüchteküche an, dass es auch einen Nirvana-Auftritt bei dem Festival geben könnte.

Weiterlesen Nirvana: Dave Grohl erwägt Veröffentlichung des „Reunion“-Konzerts Zu Ehren der Aufnahme von Nirvana in die Rock and Roll Hall of Fame gab Dave Grohl ein All-Star-Konzert. Dies könnte nun veröffentlicht werden. In einem Tweet greifen die Foo Fighters auf, dass beim Cal Jam die neue Dokumentation von Joan Jett gezeigt wird und schreiben: „Können es kaum erwarten!!!! Was könnten wir noch in der Hinterhand haben?? Seid gespannt…“

Als Nirvana 2014 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, trat Joan Jett als Background-Sängerin mit der Band auf. Also ein eindeutiger Hinweis?

CAN'T WAIT!!!! What else could we have up our sleeves?? Stay tuned….🤘#CalJam18 https://t.co/OA525e7pg0 — Foo Fighters (@foofighters) October 3, 2018

Der zweite Tweet, den auch der offizielle Nirvana-Account teilte, zeigt einen „echten Jam“ bei eben jenem Konzert. Was außerdem für einen Nirvana-Auftritt beim CalJam spricht, ist, dass neben Dave Grohl und Pat Smear – beide bei den Foo Fighters – auch Krist Novoselic mit seiner Band Giants in the Trees vor Ort sein wird. Und eben Joan Jett und auch John McAuley von der Band Deer Tick, der ebenfalls bei dem Auftritt 2014 mit auf der Bühne war. Die Hinweise sind also vielleicht gar nicht so kryptisch, sondern ziemlich eindeutig.