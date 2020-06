Aktuell geistern Videos durchs Netz, in denen Xavier Naidoo anscheinend die Nationalhymne singt.

Die wirren Verschwörungstheorien des Naidoo: Naidoo über Morgenthau, Hooton und Nizer Naidoo über Adrenochrom Naidoo überQAnon Naidoo über angebliche Massenhypnose Derzeit geistern verschiedene Videos von Xavier Naidoo durchs Netz, in denen er die deutsche Nationalhymne singt – das geht sogar so weit, dass die A-Cappella-Fassung mit kitschigen Pianoklängen vertont wird. Ist das alles echt, ist das ein Deepfake – oder ist er einfach nur doof? https://www.youtube.com/watch?v=sSbWJh543v0 https://www.youtube.com/watch?v=t0c9u_dKrGs&feature=youtu.be