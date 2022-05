ABBA Voyage: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Show-Event

Auf dieses Event freuen sich eingefleischte Fans bereits seit September 2021: ABBA Voyage startet am 27. Mai 2022 und wer ein Ticket für die ersten Shows ergattern konnte, hat nun viele Fragen. Aber keine Sorge, falls es mit dem Kartenkauf so schnell nicht geklappt hat: Die Show wird ein fester Bestandteil der Londoner Kulturszene werden, die zum Teil mit mehreren Events täglich in den kommenden Jahren wohl jeden interessierten Anhänger der schwedischen Popgruppe erreichen dürfte.

ROLLING STONE beantwortet hier die wichtigsten Fragen zum Event ABBA Voyage – das Was, Wann, Wie und Wo im ultimativen Überblick.

Werden ABBA bei der Premiere anwesend sein?

Wie die Bandmitglieder im Vorfeld mitgeteilt haben, werden sie bei der Premiere am 27. Mai 2022 anwesend sein. Für die weiteren Shows wird es keinen Auftritt von ABBA geben, dafür gibt es ja aber die Abbatare, die eine möglichst authentische Konzerterfahrung bieten sollen.

Welche Songs werden bei ABBA Voyage zu hören sein?

ABBA haben für die Show die größten Hits ihrer Karriere zusammengestellt. Die Setlist enthält außerdem die neuen Songs „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“. Insgesamt sollen 22 Songs gespielt werden. Die komplette Song-Liste wird ab dem 27. Mai, zum Event-Start, bekannt.

Wie lange dauert die Show ABBA Voyage?

Die Show dauert 100 Minuten. Eine Pause ist nicht vorgesehen, wie die Webseite zum Event verrät – „damit Sie so viel singen und tanzen können wie nur möglich“.

Welche Regeln gelten bezüglich Taschen und Rucksäcken?

Wer mit Gepäck, das größer als eine Handtasche oder ein kleiner Rucksack sind, die Arena betreten möchte, muss diese Stücke an der Garderobe abgeben. Der Platz dort ist allerdings begrenzt. Die Veranstalter raten daher zu kleinen Taschen.

ABBA Voyage Anreise: Wie gelangt man zur Location?

Die Veranstalter raten dazu, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da Parkplätze nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Die Arena befindet sich in Londons Queen Elizabeth Olympic Park. Die nächstgelegene U-Bahnstation ist Pudding Mill Lane, die mit der DLR (Docklands Light Railway) erreicht wird und auch Halt am London City Airport und Abbey Road macht.

ABBA Voyage: Wer singt die Songs?

Noch immer gibt es noch einige Geheimnisse, was den Ablauf der Show angeht. Es ist davon auszugehen, dass ABBA zu hören sein werden, während Künstlerinnen wie Little Boots die Backing-Vocals singen werden.

Ist ABBA Voyage eine Live-Show?

Bei ABBA Voyage verschmelzen Live-Performance und visuelle Show – denn auf der Bühne ist eine zehnköpfige Band zu sehen, die sämtliche Songs tatsächlich spielt, während die Abbatare mit ihrer aufgezeichneten, animierten Performance zu sehen sind.

Wo kann man Tickets für ABBA Voyage kaufen?

Die Webseite zu ABBA Voyage führt potenzielle Ticketkäufer auf Ticketmaster, wo man das gewünschte Datum, die Zeit sowie einen Platz in den verschiedenen Preiskategorien auswählen kann.

Kommt ABBA Voyage nach Deutschland?

Eine weitere Frage, die Fans hierzulande umtreibt: Wird ABBA Voyage Deutschland erreichen? Derzeit ist hierzu nichts geplant, da in London extra eine Arena für die Show errichtet wurde, dürfte sie vorerst in Großbritannien bleiben. Doch ausgeschlossen ist es nicht, dass sie bei großem Erfolg auch in anderen Städten der Welt zu sehen sein wird.