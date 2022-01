„Ich liebe dich, Meat“: Anthrax-Gitarrist Scott Ian mit emotionalem Post zum Tod von Meat Loaf

Zum Tode Meat Loafs hat sich auch Scott Ian mit warmen Worten gemeldet. Als Familienmitglied brauchte der Anthrax-Gitarrist etwas länger.

Denn Ian Scott war Meat Loafs Schwiegersohn. Scott ist verheiratet mit dessen Adoptivtochter Pearl Aday, die ebenfalls Sängerin ist, und hat mit ihr einen gemeinsamen zehnjährigen Sohn.

Am Sonntag postete der Anthrax-Rocker nun einige Familienfotos mit seinem verstorbenen Schwiegervater und schrieb dazu: „Es gibt so viele Geschichten zu erzählen, und ich weiß, im Laufe der Zeit werden sie alle erzählt werden. Für den Moment weiß ich, dass Meats Erbe von seiner Familie am Leben gehalten wird – Pearl, Amanda und Revel. Deren unendliche Liebe für ihren Vater/Großvater überwiegt den Schmerz in ihren Herzen.“ Scott fügte noch hinzu: „Danke für die Liebe von allen, wir spüren sie. Ich liebe dich, Meat“.

Amanda ist Meat Loafs Tochter mit seiner ersten Frau Leslie. Deren Tochter Pearl adoptierte Meat Loaf nach der Heirat 1979.

Meat Loaf verstarb am 20. Januar. Eine Todesursache gaben weder Familienangehörige noch sein Management bekannt.