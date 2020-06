TV-Tipp: Arte feiert „Summer of Dreams“ mit Pink Floyd, John Lennon und Space Music

Auch diesen Sommer können Musikliebhaber auf ARTE Concert Konzerte ihrer Lieblingsfestivals aus ganz Europa ansehen. Nicht einmal Corona hat daran etwas geändert.

Auch wenn in diesem Jahr ein Großteil der Festivals wegen der Corona-Pandemie verschoben oder gänzlich abgesagt wurden, müssen Musikliebhaber trotzdem nicht auf ihren Festivalsommer verzichten. Denn wie jedes Jahr überträgt ARTE Concert auch diesen Sommer Konzerte von zahlreichen Musikfestivals in ganz Europa - wenn auch nur teilweise live. Den Anfang macht am Freitag die Liveübertragung vom Moers Festival, das dieses Jahr ohne Publikum und als Streaming-Event stattfinden wird. Highlight-Konzerte aus den letzten Jahren Ab diesem Wochenende bietet ARTE Concert seinen Zuschauern für vier Monate auf all seinen Ausspielwegen - in der Mediathek, auf Facebook, YouTube und Instagram - einen alternativen, virtuellen Festivalsommer…