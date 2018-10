Axl Rose über das Treffen von Trump und Kanye West: „Was für ein Witz“

Das Treffen zwischen Donald Trump und Kanye West war bereits konfus genug, doch die meisten Twitter-User zögerten nicht, bissige Bemerkungen über das dekadente Duo zu machen.

It’s good to know that while Florida is being pummeled by a storm and the dow is shitting the bed and a US “ally” beheaded a journalist that our president is having the world’s stupidest lunch with Kid Rock and Kanye West — Ike Barinholtz (@ikebarinholtz) October 11, 2018

A few years ago Kanye visiting Donald Trump in the Oval Office to show him designs of a hydrogen powered plane would have been a suggestion shouted out at an improv night. So maybe we should keep an open mind about how much worse things can get in the next few years. — Frankie Boyle (@frankieboyle) October 12, 2018

That awkward moment when you only have one black friend, and it’s a crazy asshole like Kanye West pic.twitter.com/cEPI8UvrBj — Palmer Report (@PalmerReport) October 11, 2018

Der Sänger von Guns N' Roses attackierte den US-Präsidenten, weil der mit seinem Personal nach Belieben umspringe. So auch Axl Rose, der immer wieder die Gelegenheit nutzt, die Politik des US-Präsidenten polemisch zu kommentieren. Auch der Guns-N'-Roses-Frontmann schaute offenbar die Live-Übertragung des Treffens und schrieb dazu: „Was für ein Witz. Dieser aufmerksamkeitssuchende Nonsens wird nichts in Chicago oder sonst wo verändern". Die Chicago-Referenz weist auf Wests ursprüngliches Anliegen hin, mit dem Staatsoberhaupt Möglichkeiten zu besprechen, wie man Kriminalität in seiner Heimatstadt bekämpfen könnte.

Kurze Zeit später forderte Rose seine Follower auf, sich durch „all das“ nicht von dem Verschwinden eines prominenten saudischen Journalisten, dem sogenannten „Khashoggi Killing“, ablenken zu lassen.

What a joke. Not gonna solve anything in Chicago or anywhere else with any of that attention seeking nonsense. — Axl Rose (@axlrose) October 11, 2018

Oh n’ don’t let any of this distract from the Khashoggi killing. — Axl Rose (@axlrose) October 11, 2018

Dass allerdings Rose von einigen Medien inzwischen als „Stimme der Vernunft“ bezeichnet wird, passt wohl zum wirren politischen Betrieb Amerikas.