The Beatles veröffentlichen akustische Version von „While My Guitar Gently Weeps“

Im November feiern die lebenden Mitglieder der Beatles und Anhänger ihrer Musik das 50. Jubiläum des ikonischen „The Beatles“ alias „White Album“ mit einem umfangreichen Deluxe-Reissue. Neben einem neuen Mix vom Sohn des Fab-Four-Produzenten George, Giles Martin, enthält die Veröffentlichung 27 akustische Demos und 50 Session-Aufnahmen, die bisher im immensen Bandarchiv verweilten.

Weiterlesen The Beatles: Das „Weiße Album“ kommt zum 50. Jubiläum als fettes Reissue Im Vorfeld erscheint nun eine frühe akustische Fassung von „While My Guitar Gently Weeps“. Bei „Acoustic Version – Take 2“ beschränken sich George Harrison und Paul McCartney lediglich auf Gitarre und Harmonium. Das Lied scheint dadurch deutlich zarter und nicht so schwermütig. Zwischendurch besprechen sich die beiden, wie sie weiter vorgehen sollen.



Auch der Text wurde in der finalen Version leicht verändert. So singt Harrison: „I look from the wings at the play you are staging / As I’m sitting here doing nothing but aging”. Diese Zeilen kommen im 1968 veröffentlichten Album nicht mehr vor.

Die Reissue-Box des „White Album“ erscheint am 9. November zum 50. Geburtstag des Longplayers. Die Deluxe-Edition enthält neben neuen Mixes der 30 originalen Titel allerlei Demoversionen und Session-Aufnahmen, die während den Arbeiten zur Platte entstanden. Das Set ist hier in etlichen Versionen auf CD, Vinyl und digital vorbestellbar.

