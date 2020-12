In einem Interview erklärte der ehemalige Beatle, warum ihn an Bob Dylan besonders fasziniert, dass ihm sein Ruhm im Grunde völlig egal sei.

Es ist eine Bewunderung, die so lange währt wie ein halbes Leben: Paul McCartney war schon Bob-Dylan-Fan, bevor er Teil der Beatles wurde. In einem neuen Interview bekräftigte McCartney nun seine Begeisterung für den Nobelpreisträger und erklärte auch, was er besonders an ihm schätzt – und worum er ihn auch ein bisschen beneidet. In der neuen Ausgabe der britischen Musikzeitschrift „Uncut“ sprach der Sänger nicht nur über sein neues Soloalbum „McCartney III“, sondern teilte auch seine Gedanken zu Dylans neuestem Werk „Rough And Rowdy Ways“. Paul McCartney über Bob Dylan: „Er ist legendär...und es ist ihm scheißegal“ „Mir gefällt alles,…