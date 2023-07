Bruce Springsteen live in München: Tickets, Setlist, Anfahrt und Wetter

Am Sonntag (23. Juli) gibt Bruce Springsteen ein Konzert in München. Gemeinsam mit seiner E Street Band wird er auf der Bühne des Münchner Olympiastadions stehen.

Aktuell sind Bruce Springsteen & The E Band auf Welttournee. Ihr erstes Konzert in Deutschland spielten sie in Düsseldorf. Danach ging es weiter nach Hamburg.

Am Freitag wird der 73-Jährige mit seiner Band den Hockenheimring in Baden-Württemberg bespielen.

Tickets

Tickets für das Konzert am Sonntag (23. Juli) sind bereits ausverkauft. Bei Eventim gibt es die Möglichkeit, an Tickets aus zweiter Hand zu kommen. Allerdings weichen die Preise hier stark vom Originalpreis ab.

Setlist

No Surrender Ghosts Prove It All Night Letter to You The Promised Land Out in the Street Darlington County Working on the Highway Kitty’s Back Nightshift (Commodores cover) Mary’s Place The River Last Man Standing (Acoustic with Barry Danielian on trumpet) Backstreets Because the Night She’s the One Wrecking Ball The Rising Badlands Thunder Road Born to Run Bobby Jean Glory Days Dancing in the Dark Tenth Avenue Freeze-Out I’ll See You In My Dreams

Anfahrt

Olympiastadion München

Spiridon-Louis-Ring 27

80809 München

Das Olympiastadion ist mit der U-Bahn-Linie U3 Richtung Moosach gut erreichbar. Von der Haltestelle Olympiazentrum sind es circa zehn Gehminuten bis zum Olympiapark.

Alternativ führt die Straßenbahn der Linien 20 und 21 (Haltestelle: Olympiapark West) sowie 27 (Haltestelle: Petuelring) ins Stadion. Hier beträgt der Fußweg fünf Minuten.

Mit Bus erreicht man den Olympiapark mit den Stadtbuslinien 144 (Haltestellen: Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg), 173 (Haltestellen: Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring), sowie mit den Linien 177 und 178 (Haltestelle: Petuelring).

Wer mit der S-Bahn anreisen will, nimmt die Linien S1 oder S8 bis zur Haltestelle Moosach und stiegt dort in die U3 um.

Parken

Mit dem Auto ist der Olympiapark vom Norden über die A9 ( Ausfahrt 76 München-Schwabingen) und vom Westen über die A8 (dann weiter auf A99 bis Ausfahrt 10 München-Ludwigsfeld) erreichbar. Rund um das Gelände stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Für die Besucher:innen des Olympiaparks besteht die Möglichkeit, mit ihrem Fahrzeug direkt vom Mittleren Ring (Landshuter Allee) über den Sapporobogen in die Parkharfe zu fahren. Die Parkgebühr beträgt 8,- Euro.

Wetter

Die Abendtemperatur in München wird am Sonntag (23. Juli 2023) voraussichtlich 29 Grad Celsius betragen. Die Regenwahrscheinlichkeit in München am Abend liegt bei 0 Prozent, mit einer Windgeschwindigkeit von 18km/h.