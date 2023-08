Bruce Springsteen würdigt den verstorbenen Robbie Robertson

Am Mittwoch (9. August) verstarb Robbie Robertson im Alter von 80 Jahren. Er wurde als Chefkomponist, Sänger und Gitarrist der Gruppe The Band bekannt. Am Tag seines Todes eröffnete Bruce Springsteen seine aktuelle Nordamerika-Tournee mit der E Street Band in Chicago – und der „Boss“ zollte Robbie Robertson beim Auftakt seiner US-Tour Tribut. Den letzten Song seines Auftritts widmete er dem verstorbenen Musiker.

Empfehlung der Redaktion Bruce Springsteen teilt einen Mitschnitt von Europa-Tour-Highlights (Video)

Die Nachricht von Robertsons Tod wurde am Mittwoch (9. August) bekanntgegeben. Dazu veröffentlichte das Management von The Band einen Beitrag in den sozialen Medien. Auf X (ehemals Twitter) hieß es: „Robbie war zum Zeitpunkt seines Todes von seiner Familie umgeben, darunter seine Frau Janet, seine Ex-Frau Dominique, ihr Partner Nicholas und seine Kinder Alexandra, Sebastian, Delphine und Delphines Partner Kenny.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bruce Springsteen ist der jüngste von Stars, die den Musiker Tribut würdigten. Der Moment fand während des Auftritts im Wrigley Field in Chicago statt, den er Mittwochabend zum Auftakt seiner US-Tournee spielte. Hier beendete er das dreistündige Set mit zwei Zugaben, von denen die letzte eine dem verstorbenen Gitarristen gewidmete Darbietung von „I’ll See You In My Dreams“ enthielt.

Empfehlung der Redaktion Robbie Robertson: seine 20 besten Songs

„An meinen guten Freund Robbie Robertson“, sagte Bruce Springsteen.

Sehen Sie hier einen von Fans aufgenommenen Clip dieses Moments

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Nächstes spielt Bruce Springsteen am Freitagabend (11. August) eine weitere Show im Wrigley Park in Chicago, gefolgt von Stationen in Philadelphia, New Jersey, New York, Connecticut, Ohio und mehr.