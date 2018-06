Was für eine traurige Woche für Fans der Toten Hosen: Zuerst musste die Band wegen des Hörsturzes von Campino den zweiten Auftritt in der Berliner Waldbühne (08. Juni) absagen. Dann fiel der Headliner-Gig beim Rockavaria am Sonntag (10. Juni) ins Wasser.

Der nächste Hosen-Auftritt in Deutschland wäre am Samstag, den 16. Juni, auf der Bremer Bürgerweide. Zuvor würde die Band auf dem „Nova Rock“ gastieren. Für den Headliner-Auftritt im österreichischen Nickelsdorf gibt es noch keine Updates.

Campino: Wird er fit für das Nova Rock?

Die Toten Hosen sind eingeplant für den ersten Tag des Festivals: Donnerstag, 14. Juni 2018. Sie würde nach Marilyn Manson auftreten und den Abend beschließen (23.15 Uhr bis 01.15 Uhr). Bislang gibt es weder auf der Facebook-Seite der Band, noch auf der Facebook-Seite des Nova Rock dazu eine Information.

Banges hoffen, dass Campino seinen Hörsturz bis zum Donnerstag auskuriert hat.