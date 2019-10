Coldplay: Was bedeutet der neue Song „WOTW / POTP“?

Das wird Sie auch interessieren





Wenn das durchaus furiose neue Stück „Arabesque“ nicht täuscht, dann könnte die neue LP von Coldplay, „Everyday Life“ (alle Infos zur VÖ gib es HIER), ihre bisher anspruchsvollste werden. Das macht die Band um Sänger Chris Martin schon deshalb klar, weil es sich um ein Doppel-Album handelt, mit den Seiten „Sunrise“ und „Sunset“. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine „experimentelle“ Seite und eine eher in Richtung Pop und Mainstream tendierende.

Da sich „Arabesque“ mitsamt seinem Gasteinsatz von Rapper Stromae + Band Femi Kuti deutlich in die komplexere Richtung entwickelt, ist anzunehmen, dass „Sunrise“ die experimentelle Scheibe sein wird. Darauf findet sich auch der Song „WOTW / POTP“. Direkt nach Veröffentlichung der Tracklist in zahlreichen Lokalblättern rund um die Welt stellten sich viele die Frage, was das bedeuten könnte.

Nun gibt es eine Lösung: „Wonder of the World / Power of the People“. Kluge Rätselkünstler entschlüsselten die Buchstabenkombination allerdings nicht. Die Übersetzung stammt von der Präsentation der neuen Coldplay-Platte in einem polnischen Online-Shop.

