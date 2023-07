Depeche Mode live in Klagenfurt: Setlist, Tickets, Anfahrt und Wetter

Dave Gahan von Depeche Mode am ersten Konzertabend in Berlin

Am Freitagabend (21. Juli) treten Depeche Mode im Rahmen ihrer „Memento Mori Tour“ im Wörthersee Stadion in Klagenfurt, Kärnten, auf. Die österreichische Stadt kann sich schon jetzt auf einen musikalischen Abend voller Hits wie „Personal Jesus“ oder „Enjoy the Silence“ freuen. Eventuell halten ja Dave Gahan und Martin Gore ein paar Überraschungen in ihrer Setlist parat, wie sie es schon mit der Tour-Premiere von „Strangelove“ bewiesen.

Zuletzt spielten Depeche Mode in Deutschland, wo sie unter anderem im Berliner Olympiastadion zweimal vor komplett ausverkauften Rängen auftraten. Auch im Münchener Olympiastadion sowie in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorfer begeisterte das Synthiepop-Duo. Und auch in Klagenfurt werden sich die erwarteten 24.000 Besucher:innen unterm freiem Himmel für ihre Band versammeln.

Der Einlass am Freitag (21. Juli) beginnt um 17.30 Uhr. Von 19.45 bis 20.15 Uhr soll die britische Trip-Hop-Band Haelos die Stimmung schon einmal anheizen. Depeche Mode werden voraussichtlich von 20.45 bis 23 Uhr spielen.

Setlist

(dient nur der Orientierung, Änderungen bei der Song-Auswahl sind evtl. möglich)

Speak to Me (Outro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

My Favourite Stranger

Home

But Not Tonight (erstmals seit 2017 live gespielt)

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes (Widmung an Andrew Fletcher)

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Zugabe:

Waiting for the Night (Peter und Christian an den Keyboards)

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Tickets

Karten sind noch via Ticketmaster verfügbar. In der normalen Kategorie variieren die Preise von 79,90 Euro bis 150,30 Euro. Bei den Gangplätzen muss man mit 89,90 Euro bis 166,30 Euro rechnen. Ein „Platin Ticket“ kostet zwischen 159 Euro bis 239 Euro, VIP-Tickets sind für 349 Euro verfügbar.

Anfahrt

Wörthersee Stadion

Südring 207, 9020

Klagenfurt am Wörthersee

Der Veranstalter empfielt zur Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel. Ein extra Shuttle-Service wurde neben den regulären Zügen ebenfalls eingerichtet.

Züge

Die Haltestelle nahe des Wörthersee Stadions ist Klagenfurt-Lend. Von hier aus sind es noch mal circa 20 Minuten zu Fuß. Am einfachsten ist die Haltestelle mit den Linien R, REX 1 sowie S1 zu erreichen. Weitere Infos zu Abfahrtzeiten und mehr Infos gibt es auf der Webseite des ÖBBs. Von der Station Klagenfurt-Lend verkehren außerdem Busse der Linie 85 bis zum Stadion.

Busse

Der KMG Shuttle-Service fahrt von den Haltestellen Minimundus, Minimundus Park & Ride und Autobahnparkplatz A2 Haltestelle 1-10 ab. Die Rückfahrt erfolgt vom Halt Zaungasse/Troyerstraße. Die KMG-Linien 60, 61 und 85 führen alle direkt zum Stadion.

Die Hinfahrten zum Wörthersee Stadion erfolgen von 16 bis 17 Uhr im Zehnminutentakt und von 17 bis 19 Uhr im Sechsminutentakt. Rückfahrten sind ab dem Konzertende bis zu zwei Stunden danach im Dreiminutentakt.

Auto

Das Wörthersee Stadion ist aus nördlicher Richtung am besten über die B91 und dem Südring erreichbar. Aus östlicher Richtung bietet sich die B70 und der Südring an. Von Süden aus ist die B91 die einfachste Wahl. Aus westlicher Richtung ist wieder der Südring ideal. Achtung: Aufgrund von Bauarbeiten kann es auf manchen Streckenabschnitten zu Verzögerungen kommen.

Zum Parken sind die Stellplätze Minimundus P&R, Schotterparkplatz (gegenüber Stadion), Wiese (Verfügbarkeit je nach Wetter), der Autobahnparkplatz A2 sowie Messe vorgesehen.

Wetter

Für Freitag (21. Juli) hat der Wetterdienst eine Gewitterwarnung in Klagenfurt für 12 Uhr bis Mitternacht herausgegeben. Es werden neben einem Sonne-Wolken-Mix auch Regenschauer erwartet. Regenponchos oder -capes sollten also Pflicht sein. Regenschirme sind auf dem Konzertgelände jedoch nicht erlaubt.