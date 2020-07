Kinder reagieren auf Die Ärzte: Wer waren die Nazis und warum ist man Vegetarier?

Foto: Nela König. All rights reserved.

Endlich einmal „Arschloch“ schreien dürfen, ohne dafür Ärger zu bekommen: Die Kleinen von „Kinder reagieren auf…“, einem Format des SWR3, reagieren in der neuen Episode auf Die Ärzte – und das beeindruckend textsicher und mit Verständnis für die Texte.

Ob da wohl die musikalische Erziehung von Mama und Papa mit ihm Spiel war? Denn die gerade einmal Sechs-bis-Neunjährigen sind überraschend aufgeklärt, was Nazis und Vegetarismus angeht.

„Super gut“, „ich liebe es“, „BAMM-Haare“

„Die Kleidung sieht aus als wäre es Magier-Kleidung oder so“, und die Haare von „Fahr in Urlaub“, den älteren Hörern auch bekannt als Farin Urlaub, sind „BAMM-Haare“, doch trotz des für sie schrägen Aussehens sind die Kids hellauf begeistert über die gezeigten Musikvideos.

„Er klingt ein bisschen traurig, weil die Freundin einen neuen Freund hat und der neue Freund Geld hat“, so deutet ein Junge die Lyrics von „Zu Spät“. Ein anderer merkt an „in einer Beziehung kommt es nicht darauf an, wie viel Geld man hat.“ Auch ansonsten scheinen die Kinder schon zu wissen, welche Werte wichtig im Leben sind: „Mit Arschloch sind die Nazis gemeint“, erklärt ein Kind selbstbewusst – und völlig korrekt.

Doch nicht nur politisch sind die Kids textsicher, auch „Westerland“ wird von den meisten direkt erkannt: „Die vermissen da, wo sie waren, ganz arg.“ Und weil es mit den Normen und Werten nicht reicht, wird auch das Lied „Blumen“ begeistert aufgenommen: „Gutes Lied, ich bin Vegetarier“, sagt ein Mädchen. Eine Andere erklärt, weshalb Menschen Vegetarier werden, und weshalb sie das gut findet.

Zum Schluss bleiben nur noch ein paar Fragen übrig: Wieso heißt ihr eigentlich „Ärzte“? Wieso habt ihr nur drei in eurer Band? Was würdet ihr noch so zu Nazis sagen – und seid ihr eigentlich Vegetarier oder Veganer?

Kinder reagieren auf Die Ärzte:

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Dr_qW2C2MMs?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"