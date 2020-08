„The Longest Day“ wird das Album heißen, dessen Einnahmen Demenz-Kranken zugute kommen.

Am Freitag (19. Juni) erscheint das Album „The Longest Day – A Benefit for the Alzheimer's Association”, bei dem verschiedene Künstler zusammenkamen, um Alzheimer-Patienten zu unterstützen. New Order, Hayden Thorpe und Jon Hopkins, Anna Calvi, Sad13, Cold Specks, Moby, Algiers, Beach Slang und weitere Musiker nahmen die insgesamt 17 Songs auf – jeder steuerte einen Song bei. Alzheimer's Association Sämtliche Einnahmen, die durch das Album gemacht werden, gehen an die „Alzheimer’s Association“. Die Non-Profit-Organisation aus Chicago kümmert sich nicht nur um die Pflege von Alzheimer-Erkrankten, sie arbeitet außerdem auch an der Erforschung der Demenz-Krankheit. Auf dem Gebiet der Alzheimer-Erforschung ist…