Die erschreckende neue Ära des amerikanischen Imperialismus

2017 veröffentlichte ich ein Buch mit dem Titel „Move Fast and Break Things: How Facebook, Google and Amazon Cornered Culture and Undermined Democracy“. Im darauffolgenden Jahr lebte ich größtenteils unterwegs – 50 Städte, Dutzende Bühnen, endlose Gespräche darüber, wie die Tech-Imperien unsere Kultur verzerrt, das öffentliche Leben betäubt und die Grundlagen der Demokratie ausgehöhlt hatten.

Am tiefsten aber traf mich die Dissonanz außerhalb der Vereinigten Staaten. Ich erinnere mich, wie ich in Hochgeschwindigkeitszügen saß, die so schnell und lautlos glitten, dass sie die Distanz selbst zu tilgen schienen, während Windparks am Horizont vorbeizogen wie lautlose Flotten. In einem Land nach dem anderen – Ländern, die auf dem Papier weit kleiner und weit ärmer waren als unseres – stellte ich mir immer wieder dieselbe Frage: Wie schaffen sie es, aufzubauen, was wir nicht können? Warum fühlte sich die reichste Nation der Erde an, als lebe sie von den Resten ihres Optimismus aus der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts?

Gespräche in Europa fügten noch eine weitere Schicht hinzu. Die Menschen sprachen ganz selbstverständlich von Gesundheitsversorgung als einem Recht, nicht als Privileg; davon, ihre Kinder ohne Angst und Schulden an die Universität zu schicken; von einer gemeinsamen Verpflichtung, den Planeten vor der Erwärmung zu schützen. Es war keine Utopie – nur ein älterer, beständigerer Glaube an das Gemeinwohl. Die Vorstellung, dass Freiheit und gegenseitige Verantwortung koexistieren könnten, war noch nicht aus ihrer politischen Vorstellungswelt vertrieben worden.

Amerika und sein Verteidigungsbudget

Zu Hause war der Kontrast unmöglich zu ignorieren. Wir stolpern über bröckelnde Brücken und streiten über den Preis von Insulin – hinterfragen aber nie, warum fast zwei Drittel dessen, was Washington „diskretionäre Ausgaben“ nennt, im Getriebe des Nationalen Sicherheitsstaats verschwinden. Im Haushalt 2026 sind 59,6 Prozent für das Pentagon vorgesehen (noch mehr, wenn Trump seinen Zusatzantrag von 600 Milliarden Dollar durchbekommt), weitere 6,4 Prozent für das Heimatschutzministerium. Keine andere Demokratie hat solche Entscheidungen getroffen – oder so komfortabel mit ihren Konsequenzen gelebt.

Präsident Eisenhower warnte uns bekanntlich in seiner Abschiedsrede, dass das Militär und die Rüstungsunternehmen nicht bereit sein würden, die gewaltigen Budgets aufzugeben, die sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs angehäuft hatten:

Diese Verbindung eines riesigen Militärapparats mit einer großen Rüstungsindustrie ist neu in der amerikanischen Erfahrung. Der gesamte Einfluss – wirtschaftlich, politisch, ja sogar geistig – ist in jeder Stadt, jedem Parlamentsgebäude, jedem Büro der Bundesregierung zu spüren. In den Räten der Regierung müssen wir uns gegen den Erwerb von ungerechtfertigtem Einfluss wappnen, ob angestrebt oder ungesucht, durch den militärisch-industriellen Komplex. Das Potenzial für den katastrophalen Aufstieg fehl geleiteter Macht existiert und wird fortbestehen. Wir dürfen nie zulassen, dass das Gewicht dieser Verbindung unsere Freiheiten oder demokratischen Prozesse gefährdet.

Mehr als drei Jahrzehnte lang haben Präsidentschaftswahlkämpfe – von Clinton über Obama bis Trump – eine Abrechnung versprochen: ein Ende der „dummen Kriege“ und eine Umleitung des nationalen Reichtums hin zum Wiederaufbau Amerikas selbst. Doch einmal im Amt geriet jeder in den Schatten von Eisenhowers Warnung vor dem militärisch-industriellen Komplex. Keiner wagte es, die Verteidigungsausgaben zu kürzen – und so ist Eisenhowers zweite Befürchtung, dieses Ungleichgewicht werde „unsere Freiheiten oder demokratischen Prozesse gefährden“, langsam wahr geworden. Doch nun befinden wir uns unter Trump, wie die „New York Times“ feststellte, in einer „Wiederbelebung der imperialen Mission – der Aneignung von Territorien und Ressourcen souveräner Völker“.

Trumps neuer Imperialismus

Trump hat im Wahlkampf versprochen, die Vereinigten Staaten würden aufhören, die Welt zu polizieren, die Ära des Regimewechsels und der offenen Interventionen sei vorbei. Nun haben wir Venezuela invadiert, ihren Präsidenten entführt, und Trump erklärt uns, wir würden „das Land für eine lange Zeit führen“, als wäre Venezuela eine gescheiterte Tochtergesellschaft, die unter Zwangsverwaltung gestellt wird. Als Nächstes kam der Iran, mit einer Schlagzeile der „New York Times“: „Trump fordert den Sturz der Regierung.“ Die Vorstellung, dass die Vereinigten Staaten eine andere souveräne Nation „führen“ oder verwalten werden, auch nur „vorübergehend“, sollte jeden Alarm auslösen, der in Washington noch funktioniert.

Wir treten in eine neue Ära des amerikanischen Imperialismus ein. Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller sagte kürzlich CNN-Moderator Jake Tapper: „Wir leben in einer Welt, Jake, in der realen Welt, die von Stärke regiert wird, von Gewalt, von Macht. Das sind die eisernen Gesetze der Welt seit Anbeginn der Zeit.“ Wie Jonathan Last im Bulwark schrieb, sehen wir sowohl in Venezuela als auch in Minneapolis „eine Weltanschauung, für die der einzige Wert die Beherrschung von Feinden ist. Dafür gibt es einen Namen. Er heißt Faschismus.“

Amerikanischer Faschismus, soweit er mehr als ein Schimpfwort ist, drückt sich weniger in Braunhemden aus als in der stillen Normalisierung permanenter imperialer Verwaltung. Die klassischen faschistischen Regime bestanden darauf, dass die Vitalität einer Nation von Expansion abhing – dass die soziale Ordnung ohne neue Territorien, die zu bezwingen und zu verwalten wären, verkümmern und sich gegen sich selbst wenden würde. Die zeitgenössische amerikanische Macht kleidet dieselbe Logik in die Sprache von „Stabilisierungsoperationen“, „regelbasierter Ordnung“ und „Schutzverantwortung“, aber die zugrunde liegende Prämisse ist vertraut: Die Vereinigten Staaten müssen andere Gesellschaften beaufsichtigen, disziplinieren und wenn nötig besetzen, um ihr eigenes Sendungsbewusstsein zu bewahren.

Was Hitler „Lebensraum“ nannte und Mussolini als „proletarische Nation“ inszenierte, die ihre Grenzen sprengt, taucht im Washingtoner Vokabular als Vorwärtsdeployments, Sicherheitspartnerschaften und Übergangsbehörden wieder auf, die irgendwie nie übergehen. Es geht nicht darum, dass die heutigen Entscheidungsträger heimliche Nazis wären, sondern darum, dass eine Republik, die glaubt, sie könne sich nicht selbst bleiben, ohne fremde Territorien zu regieren, bereits einen Kernartikel des faschistischen Glaubensbekenntnisses verinnerlicht hat: dass Eroberung keine Notfallmaßnahme oder tragische Ausnahme, sondern der Normalzustand eines ernsthaften Landes ist.

Timothy Snyder, Autor von „On Tyranny“, stellte fest: „Der Faschismus fordert einen großen Auslandskrieg, um das eigene Volk zu töten und dadurch ein Reservoir an Bedeutung zu schaffen, das genutzt werden kann, um unbegrenzte Herrschaft und weitere Unterdrückung zu rechtfertigen, die Welt wie einen endlosen Kampf erscheinen zu lassen und die Unterwerfung unter die Hierarchie als einzige Lebensform.“

Pulverfass Rüstungshaushalt

Trump liegt nicht falsch, wenn er fordert, dass Europa mehr von seiner eigenen Verteidigung schultern soll. Im März 2016 sagte er der NEW YORK TIMES, David Sanger gegenüber: „Irgendwann können wir nicht mehr der Polizist der Welt sein.“ Die Ironie besteht natürlich darin, dass die amerikanischen Verteidigungsausgaben unter seiner Regentschaft nur gewachsen sind und Amerika eine aggressive Haltung gegenüber Konkurrenten wie ehemaligen Verbündeten eingenommen hat. Keine amerikanischen Truppen wurden aus Europa abgezogen. Trumps neue Forderung nach einem 50-prozentigen Anstieg des Pentagonbudgets ist weniger eine Politik als ein Symptom. Sie liest sich weniger wie eine Reaktion auf eine erkennbare strategische Bewertung denn als Fortsetzung des Maduro-Überfalls – ein Versuch, eine saubere, fernsehgerechte Operation in eine dauerhafte Haushaltslinie zu verwandeln, die ihm selbst gehuldigt.

In diesem Sinne ist der Vorschlag reines Trump: spontan, grandios und nachträglich in die Sprache „langer und schwieriger Verhandlungen“ gehüllt, die in keinem herkömmlichen Haushaltsprozess stattgefunden haben. Es geht nicht darum, ob der Kongress jemals eine Ermächtigung über 1,5 Billionen Dollar verabschiedet; es geht darum, eine neue psychische Grundlinie zu etablieren, bei der alles unterhalb eines „Dream Military“ wie eine Beleidigung des Mannes wirkt, der Maduros Verhaftung angeordnet hat.

Aus der Perspektive Amerikas nach dem Empire sieht das so aus, wie Spätimperiumspolitik aussieht, wenn die imperiale Erzählung die materiellen Bedingungen überlebt hat, die sie einst trugen. Die alte Sprache nüchterner Verantwortung und tragischer Notwendigkeit hat der Logik des algorithmischen Feeds Platz gemacht: Jede Krise, jede Schiffsbombardierung, jede Tötung, jede „entscheidende“ Machtdemonstration muss sofort durch etwas Lauteres, Teureres, Spektakuläreres überboten werden. Trump ist nur die grellste Verkörperung einer breiteren politischen Klasse, die längst verinnerlicht hat, dass Militärmacht die letzte verlässliche Währung nationaler Bedeutung ist; er streift schlicht die letzten Hemmungen ab und sagt das Stille laut heraus, indem er die Gesundheit der Republik mit der Größe seines eigenen Arsenals gleichsetzt. Die Gefahr einer solchen Politik ist nicht nur fiskalisch oder geopolitisch.

Es ist die, dass in einem Land, das bereit ist, 1,5 Billionen Dollar auszugeben, um sich im Ausland unbesiegbar zu fühlen, während es die Tötungen von Renée Good und Alex Pretti im Inland als Kollateralschäden behandelt, die mit Panikmache und Lügen über inländischen Terrorismus bewältigt werden, die Unterscheidung zwischen Sicherheit und Beherrschung vollständig verschwindet.

Follow the Money

Inflationsbereinigt werden die Vereinigten Staaten 2027 fast eine Billion Dollar mehr für das Militär ausgeben als auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Die kombinierten Militärbudgets Chinas, Russlands, Deutschlands, Indiens, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs betragen zusammen nur 786 Milliarden Dollar. Doch bei all dem Geld ist die Struktur der Streitkräfte ausgehöhlt worden: Wir haben etwa halb so viele aktive Soldaten, halb so viele Schiffe in der Marine und halb so viele Flugzeuge in der Luftwaffe. Mehr als die Hälfte des Pentagonbudgets fließt nun nicht mehr zu Soldaten oder Matrosen, sondern zu Privatfirmen – den Auftragnehmern, Beratern und Unternehmensintermediären, die zu den eigentlichen Hütern der amerikanischen Kriegsmaschinerie geworden sind.

Seit mehr als drei Jahrzehnten funktioniert das Pentagon wie ein schwarzes Loch im Bundeshaushalt, scheitert Prüfung um Prüfung, während fast eine Billion Dollar pro Jahr in einem Nebel nicht nachverfolgbarer Verträge, „unrechtmäßiger Zahlungen“ und bürokratischer Aufgeblähterheit verschwinden, die eigene vergrabene Studien auf Hunderte von Milliarden schätzen. Die Unfähigkeit – oder Weigerung –, saubere Bücher vorzulegen, ist kein technisches Versagen, sondern das Betriebssystem des amerikanischen Militarismus: ein dauerhafter Zustand engineerter Undurchsichtigkeit, in dem Verschwendung und Betrug aufhören, Abweichungen zu sein, und zum Geschäftsmodell des Empires selbst werden.

Als Donald Trump 2019 vorschlug, Grönland zu kaufen – und später über eine „Übernahme“ sinnierte –, schien der Impuls so abstrus, dass ein Großteil der Welt ihn als eine weitere Episode im langen Theater amerikanischer Exzesse abtat. Doch der Grönland-Moment sieht im Rückblick weniger wie eine Farce und mehr wie eine Art tragisches Symbol aus – die Dämmerungsgeste einer Hegemonialmacht, die den Unterschied zwischen Dominanz und Wahn vergessen hatte. Trumps Drohungen, die Insel zu „erobern“ oder zu annektieren – ein NATO-geschütztes Territorium Dänemarks –, verkapselten eine Fantasie amerikanischer Allmacht, die nicht mehr existierte, während sie das Zerbrechen beschleunigten, das sie zu leugnen versuchte.

Die Fantasie, dass Washington die politische Zukunft einer anderen Nation auf Kosten von Gewalt vorschreiben kann, überlebt nur, indem sie das bereits hinterlassene Trümmerfeld ignoriert – von Saigon über Bagdad und darüber hinaus. Sie beruht auf einem eigenartigen imperialen Hochmut: der Überzeugung, dass die Urteile der Geschichte für uns nicht gelten, dass diesmal die Besatzung kurz, die Technokraten weise und die Einheimischen dankbar sein werden – bis der Kreislauf von Ernüchterung und Gewalt erneut beginnt.

Die finanziellen Grundlagen der US-Macht haben ebenfalls begonnen, weniger sicher auszusehen. Ein Bericht der Deutschen Bank, der einst auf Wirtschaftskreise beschränkt gewesen wäre, wurde jüngst zu geopolitischem Futter: Er stellte fest, dass Europa Amerikas größter Gläubiger ist und rund 8 Billionen Dollar in US-Vermögenswerten hält. Wenn Trumps Handelskriege einst wie symbolische Politik wirkten, haben sie seither eine beunruhigende Asymmetrie offenbart: Die Vereinigten Staaten sind stärker auf ausländische Finanzierung angewiesen, als die meisten Amerikaner ahnen, und ihr Hebel schwindet.

Dieselbe Regierung, die einst den Marshallplan und die NATO-Verteidigungsarchitektur finanzierte, spricht nun wie ein Schuldner, der von seinen Gläubigern Tribut verlangt. Das ist vintage Trump. Nachdem er seine Atlantic-City-Casinos in den Bankrott getrieben hatte, fixierte er sich nicht auf seine eigene Leichtsinnigkeit, sondern auf die Anmaßung derer, die ihn finanziert hatten. Er drohte sogar damit, einen seiner Kreditgeber zu verklagen, als ob der eigentliche Vergehen darin bestanden hätte, ihm die Rückzahlung zuzutrauen.

China und der Westen

Unterdessen sind die Gespenster des alten Kalten Krieges zurückgekehrt, aber ihre Loyalitäten haben sich verschoben. Kritiker warfen Trump 2016 vor, mit Putin bei der Wahl zusammengearbeitet zu haben – ein Vorwurf, den Republikaner als Hysterie abtaten –, aber indem er die Kohäsion der NATO demontierte, verfolgte Trump, was seit jeher das oberste Ziel in Putins Weltbild gewesen war. Für Moskau war NATOs Ausweitung nach Osten stets Aggression; für Washington war es Abschreckung. Aber im großen Gefüge der Dinge ist Russland eine Kleinmacht, mit einem BIP beträchtlich kleiner als das Kaliforniens.

Das Zentrum der Moderne liegt derzeit in Shanghai. Während wir Geld von China leihen, um die Kassen des militärisch-industriellen Komplexes zu füllen und die fossile Brennstoffindustrie zu subventionieren, baut China die kohlenstoffarme, hochintelligente Zukunft. Die Vereinigten Staaten, rastlos und unkonzentriert, wenden sich erneut den Eitelkeiten des Empires zu – schmieden Pläne gegen Venezuela, begehren Grönland, bombardieren den Iran –, während China jenseits des Pazifiks seine Stärke in der Stille sammelt und kolossale Summen in die Instrumente des kommenden Zeitalters investiert: künstliche Intelligenz, Robotik, Quantencode, die Manipulation des Lebens selbst. Nach Kaufkraft übertrifft seine Wirtschaft Amerikas bereits um fast ein Drittel; seine Fabriken und Stromnetze laufen in doppeltem Maßstab; seine Marine, unermüdlich im Aufbau, wird die Amerikas innerhalb des Jahrzehnts überholen.

China führt nun bei den Motoren der Zukunft – Elektromobilität, Reaktoren der vierten Generation –, während die Vereinigten Staaten von ihrem einstigen Schüler abhängig werden für die wichtigsten Grundstoffe des modernen Lebens, von Antibiotika bis zu Seltenen Erden. Das Gleichgewicht des Jahrhunderts verschiebt sich – nicht mit Bannern oder Schlachtschiffen, sondern mit Algorithmen, Reaktoren und der stillen Schwerkraft angehäufter Macht.

Was treibt uns also dazu, unser Blut und unsere Mittel für das Militär auszugeben? Die Antwort liegt gewiss in Eisenhowers „ungerechtfertigtem Einfluss … des militärisch-industriellen Komplexes“. 1993 sagten Clintons Verteidigungsminister Les Aspin und sein Stellvertreter William Perry den großen Rüstungskonzernen beim sogenannten „Last Supper“ effektiv, dass die Budgets nach dem Kalten Krieg die bestehende Industriestruktur nicht aufrechterhalten würden und dass sie erwartet wurden, zu fusionieren oder zu sterben; im darauffolgenden Jahrzehnt kollabierte die Zahl der großen Hauptauftragnehmer von Dutzenden auf etwa eine Handvoll, während der Anteil der fünf größten an den Bundesaufträgen für Verteidigung von rund einem Fünftel auf fast 50 Prozent stieg.

Was als Rationalisierung und Beschaffungsreform in einer Ära von Friedensdividenden verkauft wurde, verankerte stattdessen einen strukturell abhängigen Staat, zunehmend angewiesen auf einige wenige Leviathane, deren Preismacht, politischer Einfluss und Freiheit, auszulagern und zu finanzialisieren, nur wuchsen, als der echte Wettbewerb verschwand. Obwohl Clinton, Bush und Obama dem Gedanken des Wettbewerbs Lippendienst erwiesen, waren sie alle im Herzen Neoliberale, die Reagans Mantra der Deregulierung übernommen hatten. Und die monopolistischen Rüstungsunternehmen hörten auf, in Forschung und Entwicklung zu investieren, und wurden stattdessen zu Vehikeln, um ihr Geld an Aktionäre und Führungskräfte zu schleusen.

Silicon Valley und das Militär

Nun wetteifert eine neue Gruppe von Monopolisten aus dem Silicon Valley darum, einen digitalen militärisch-industriellen Komplex zu schaffen. Ihr Philosophenkönig Peter Thiel machte es dem WALL STREET JOURNAL gegenüber deutlich: „Amerikaner mythologisieren den Wettbewerb und schreiben ihm das Verdienst zu, uns vor sozialistischen Brotschlangen gerettet zu haben. In Wirklichkeit sind Kapitalismus und Wettbewerb Gegensätze. Kapitalismus gründet auf der Anhäufung von Kapital, aber unter perfektem Wettbewerb werden alle Gewinne wegkonkurriert.

Die Lehre für Unternehmer ist klar: Wenn Sie dauerhaften Wert schaffen und abschöpfen wollen, bauen Sie ein Monopol.“ Thiels und Marc Andreessens Drohnenhersteller Anduril und Elon Musks SpaceX sind entschlossen, diese Philosophie in die Praxis umzusetzen. Und weil Figuren wie Musk und Thiel außergewöhnliche Hype-Künstler sind, haben sie für Trump ein neues Billionen-Dollar-Projekt zum Finanzieren: die Golden Dome.

Die Golden Dome ist ein 3,6-Billionen-Dollar-Vorhaben, die alte Reagan-„Star Wars“-Fantasie in einen heimischen Raketenabwehrschirm zu verwandeln, unter Verwendung von Konstellationen weltraumgestützter Sensoren, KI-gesteuerter Befehlssysteme, kinetischer Abfangjäger und schließlich gerichteter Energiewaffen, um Raketen in jeder Flugphase zu verfolgen und auszuschalten. In der Theorie verspricht es einen jederzeit aktiven, automatisierten Perimeter für das kontinentale Amerika: Satelliten, die in Echtzeit nach Starts Ausschau halten, Software, die die Daten zusammenführt, und Schwärme von Abfangjägern – teils im Orbit, teils auf See und an Land –, die schnell genug feuern, um Hyperschallraketen, Sättigungsangriffe und Täuschkörper zu bewältigen.

Das Silicon-Valley-Versprechen lautet, dass Durchbrüche in KI, Sensorfusion, Quantencomputing und kommerziellen Weltraumstarts diesen Traum endlich technisch erreichbar machen, und die Liste der erwarteten Gewinner – Palantir, Anduril, SpaceX und andere „Defense Tech“-Firmen – liest sich wie eine risikokapitalfinanzierte Fortsetzung der klassischen Beltway-Auftragnehmer.

Die tiefere Logik dahinter sieht allerdings sehr nach dem Metaverse-Hype aus: eine allumfassende, beinahe theologische Lösung – diesmal für nukleare Verwundbarkeit – aufgebaut aus noch reifenden Technologien und in verführerische Bilder einer undurchdringlichen Kuppel über Amerika gehüllt. Die Physik der Raketenabwehr hat sich nicht verändert: „Eine Kugel mit einer Kugel zu treffen“, echte Gefechtsköpfe in großem Maßstab von Täuschkörpern zu unterscheiden, rechtzeitig abzufangen und das alles zuverlässig unter Druck zu tun, bleibt brutal schwierig – und Teilerfolg ist von Versagen ununterscheidbar, wenn auch nur eine Handvoll Gefechtsköpfe durchkommt.

Das macht die Golden Dome weniger zu einem plausiblen Endzustand als zu einem Finanzierungsfass ohne Boden – einer Methode, Billionen von Bundesgeldern um eine gemeinsame Fantasie perfekter Schutzwirkung zu organisieren, in der der Technologiesektor die Software der Unbesiegbarkeit verkauft, während die strategische Realität hartnäckig analog und verwundbar bleibt.

Elon Musks Milliarden und Trump

Ob wir mehrere Billionen in Elon Musks Tasche stecken wollen, um die Golden Dome zu bauen, bleibt eine Frage, an deren Beantwortung jemand wie Trump kein Interesse hat. Wenn das Wachstum der Militär-KI-Industrie ein neues digitales Monopol schafft, das in Millionen verlorenen Arbeitsplätzen resultiert, aber das BIP-Wachstum ankurbelt, ist Trump zufrieden.

In den nächsten Jahren werden die Milliardäre, die die digitale Wirtschaft kontrollieren, auch die militärische Wirtschaft kontrollieren. Ihre Fähigkeit, Trump und Vance zu beeinflussen, zeigt sich am Verhalten Elon Musks während der Wahl 2024. Als die Meldefristen abliefen, hatte Musk rund 300 Millionen Dollar in den Wahlzyklus 2024 gepumpt – ein Betrag, der so groß war, dass er weniger als „Beteiligung“ an der Politik funktionierte denn als Kauf eines Gouvernanzanteils am darauffolgenden Regime.

Was in FEC-Formularen als rund 290 bis 291 Millionen Dollar an Spenden an Trump-nahe Super PACs, externe Gruppen und Parteikomitees erscheint, lässt sich besser als Kapitalinvestition in Staatsmacht verstehen – als Methode, die private Bilanz eines Mannes in eine dominierende Kraft in der öffentlichen Entscheidungsfindung zu verwandeln. Der Maßstab ist aufschlussreich: Wenn ein einzelner Tech-Milliardär ganze institutionelle Koalitionen in den Ausgaben überbieten kann, hört eine Wahl auf, wie ein Wettbewerb unter Bürgern auszusehen, und beginnt einem Aktionärsvotum zu ähneln, bei dem ein Eigentümer still eine Sperrminorität hält.

Die Zeit ist gekommen, dass Amerikaner entscheiden, wie Eisenhower uns einst warnte, ob sie Bürger oder Untertanen sein wollen – Teilnehmer an einer Republik oder Passagiere in einem Empire, das von Monopol, Militarismus und Ablenkung getragen wird. Vielleicht hat nur die Demokratische Partei die Unabhängigkeit von den Oligarchen, um zu ihren Wurzeln der 1960er-Jahre als antikriegerische, antimonopolistische Partei der arbeitenden Menschen zurückzukehren. In einer Rede an der Universität von Kansas im Zuge seines Präsidentschaftswahlkampfs 1968 ließ Robert Kennedy eine Breitseite gegen eine von Profit, Militarismus und Unternehmenskorruption dominierte Wirtschaft los. Liest man die Rede, ist sie noch immer relevant für unser gegenwärtiges Dilemma.

„Es misst weder unseren Verstand noch unseren Mut, weder unsere Weisheit noch unser Wissen, weder unser Mitgefühl noch unsere Hingabe an unser Land“, sagte Kennedy über das amerikanische Bruttosozialprodukt. „Es misst kurz gesagt alles, außer dem, was das Leben lebenswert macht. Und es kann uns alles über Amerika sagen, außer warum w