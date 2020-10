Die neue Madonna: Steckt hinter dem Look mehr als ein Style-Statement?

Madonna startete mit einer politischen Botschaft in die neue Woche. Am Montag postete die Sängerin gleich drei Selfies auf Instagram und kommentierte diese mit den Worten: „The 3 faces of a girl who just Voted!!“ Womit sie auch mitteilte, dass sie sich für die Briefwahl entschieden hat. Denn die eigentliche Präsidentschaftswahl findet erst am 3. November 2020 in den USA statt. Außerdem appellierte Madonna an ihre Follower, es ihr gleichzutun: „ Get out there and take responsibility people!!“

Ihre Mitteilung garnierte Madonna mit drei US-Flaggen und dem Hashtag #bidenharris2020. Die liberal eingestellte Musikerin hatte nie ein Geheimnis aus ihrem Support der Demokratischen Partei gemacht. Ihr klares Bekenntnis in den Sozialen Medien dürfte also niemanden überrascht haben. Und so ist es wohl auch: Stattdessen konzentrierte sich die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf ein ganz anderes – kaum zu übersehendes – Detail. „Ist die Farbe echt? Oder ist das ein Filter?“, fragten einige User*innen. Gemeint sind die Haare der Sängerin, die in den Bildern in auffallendem Rosa leuchten.



The 3 faces of a girl who just Voted!! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Get out there and take responsibility people!! #bidenharris2020

Ernste Botschaft: Darum färben so viele Stars ihre Haare rosa

In den folgenden Stunden legte Madonna jedoch mit einigen Videos nach, die beweisen: die rosa Farbe ist echt. Mit dieser Typveränderung ist „Rosadonna“, wie sie nun von einigen Fans genannt wird, jedoch nicht alleine. Tatsächlich könnte hinter der Haarfarbe nämlich mehr stecken als bloß eine modische Laune.

Auch Sänger Joe Jonas teilte kürzlich ein Bild, auf dem seine sonst dunklen Haare plötzlich in Neon-Pink zu sehen sind. Ebenso „Pretty Little Liars“-Schauspieler Keegan Allen. Der 31-Jährige posierte mit rosa Haaren sogar im Partner-Look mit seiner Mutter.

Sie alle haben tatsächlich eine ernste Botschaft. Der Monat Oktober wird nämlich international zum Anlass genommen, um das Bewusstsein für Brustkrebs zu stärken. Die rosa Haarfarbe soll ebenfalls auf das Thema aufmerksam machen und alle Frauen unterstützen, die an dieser Art von Krebs erkrankt sind. Und so will anscheinend auch Madonna die Leute nicht nur zum Wählen bringen, sondern auch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Brustkrebs lenken.

