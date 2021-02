Vorwürfe gegen Marilyn Manson: Das sagt Ex-Frau Dita Von Teese dazu

Marilyn Manson hat ein Statement veröffentlicht, in dem er auf die Missbrauchsvorwürfe eingeht – der Musiker weist darin jede Schuld von sich.

Nachdem Schauspielerin Evan Rachel Wood am 1. Februar schwere Vorwürfe gegen Marilyn Manson erhoben hatte, äußerte sich dieser nun mit einem Instagram-Post öffentlich. „Es ist offensichtlich, dass meine Kunst und mein Leben schon länger Kontroversen anziehen, aber die jüngsten Behauptungen über mich sind eine fürchterliche Verzerrung der Realität. Meine intimen Beziehungen waren immer komplett einvernehmlich und fanden mit gleichgesinnten Partnern statt. Ungeachtet dessen, wie – und warum – andere sich nun dazu entscheiden, die Vergangenheit falsch darzustellen, ist das die Wahrheit."