Duff McKagan überlebte Horror-Pilztrip – dank Iggy Pop

Duff McKagan hat in einem Interview mehr über seine Jahre als Teenager ausgeplaudert und dabei auch verraten, dass ihm ausgerechnet Iggy Pop einst aus einer besonders unangenehmen Situation half.

„Ich bin fast ausgeflippt“

Zu Gast im „Rockonteurs“-Podcast erzählte der heute 60-Jährige: „Ich war mal bei einer Iggy-Show viel zu high von Pilzen und dachte, ich müsste ins Krankenhaus. Ich bin fast ausgeflippt“. Was dann folgte: „Iggy Pop hat mir durch den schlimmen Pilztrip geholfen“, erinnerte sich McKagan. Der Bassist schätzte, dass er damals 14 Jahre jung war – also lange bevor er mit Guns N‘ Roses berühmt wurde.

Weiterhin berichtete er, dass das schlechte Gefühl losging, kurz nachdem Pop die Bühne betrat – da merkte er, dass etwas nicht in Ordnung war. „Ich beobachtete Iggy die ganze Zeit und war einfach viel zu sehr auf Psychedelika. Aber er hat mich dann doch wieder runtergeholt“, erklärte der Künstler und machte damit klar, dass Pop damit nicht mal zu ihm direkt sprechen musste, sondern seine bloße Live-Präsenz für eine Rundum-Entspannung beim Musiker sorgte.

„Zu der Zeit war ich bereits ein großer Iggy-Fan, aber dann dachte ich, er bedeutet mir jetzt mehr. Er ist ein Wegweiser in meinem Leben“, feierte McKagan weiter.

Duff McKagan arbeitete später mit Iggy Pop zusammen

Iggy Pop wurde zu einer der einflussreichsten Personen in McKagans musikalischer Karriere. 1990 wirkte der GNR-Bassist an Pops Album „Brick by Brick“ mit. Obwohl er die Erfahrung als „super episch“ beschrieb, merkte er an, dass er zu der Zeit auch viel trank und die Zusammenarbeit mit seinem Idol nicht so sehr genießen konnte, wie er es gerne getan hätte. 2023 bekam der US-Amerikaner erneut die Chance, mit Pop berufsmäßig Zeit zu verbringen – dieses Mal für die Platte „Every Loser“. Duff McKagan spielte nicht nur auf dem Album mit, sondern begleitete Pop auch auf einer kurzen Tournee zum Werk. Iggy Pop revanchierte sich später, indem er auf McKagans Soloalbum „Lighthouse“ mitwirkte, das im vergangenen Oktober erschien.