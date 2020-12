Ob das trotz Corona klappt? Ab dem 16. Dezember soll die von Patty Jenkins inszenierte Origin-Story in Deutschland über die große Leinwand laufen.

Das grassierende Coronavirus macht die Kino-Planung in diesem Jahr extrem schwierig. Auch „Wonder Woman 1984“ wurde immer wieder auf einen neuen Veröffentlichungstermin verschoben. Nun haben sich Regisseurin Patty Jenkins und Warner Bros. für eine neue Lösung in den unsicheren Zeiten entschieden: In den USA wird die Origin-Story der Amazonen-Prinzessin Diana Prince (gespielt von Gal Gadot) ab dem 25. Dezember 2020 im Abo des Streamingdienstes HBO Max ohne einen weiteren Aufpreis (aber nur für einen Monat) zu sehen sein. Und wer trotz Corona Lust auf Kino hat, kann ab dem gleichen Zeitpunkt auch dort den Film anschauen. Außerhalb in den USA…