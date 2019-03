Elton John würdigt verstorbenen Keith Flint als einen der „Innovativsten, die England je hervorgebracht hat“

Elton John am 5. März 2019 im New Yorker Madison Square Garden

Elton John hat den am 4. März dieses Jahres verstorbenen Keith Flint im Vorfeld seiner Radioshow auf „Beats One“ gewürdigt. In seiner Vorschau zur Sendung „Elton John’s Rocket Hour“ bezeichnete er dessen Band als „eine der innovativsten, die England je hervorgebracht hat“. Der Sänger und Pianist spielte zu Ehren des The-Prodigy-Frontmanns als Opener den Song „Firestarter“.

„Ich eröffne die Show mit „Firestarter“, um Keith Flint zu ehren, der letzte Woche verstorben ist. Was für eine Schande. Sie sind bzw. waren eine derartig bahnbrechende Gruppe“, sagte John. „Ich weiß nicht, ob sie weitermachen werden, aber als ich das zum ersten Mal hörte und das Video sah, dachte ich nur „wow, was ist das …“. So eine Tragödie. Mein Beileid an Keith‘ Familie und die Band.“

Anfang dieser Woche wurde die Todesursache bestätigt: Keith Flint erhängte sich in seinem Haus in Essex.



Neben Elton John und drückten auch John Lydon und Stereophonics sowie unzählige Fans ihr Mitgefühl für Flint aus. Die übrigen The-Prodigy-Mitglieder bezeichneten ihren Bandkollegen als „wahren Pionier, Innovator und Legende“.

Die Band hat ihre für den Sommer geplanten Konzerte abgesagt.