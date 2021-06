Elton Johns Abschiedstour: Der Rocketman tritt ein letztes Mal in Deutschland auf

Am Dienstag (18. Mai) und Donnerstag (20.) Mai finden die beiden Halbfinal-Shows statt. Sie sind die letzte Qualifikationsmöglichkeit für den 65. Eurovision Song Contest.

Wie auch schon in den letzten Jahren wird der Eurovision Song Contest (ESC) in zwei Etappen starten, bevor am Samstag (22. Mai) das Finale stattfindet. In zwei Halbfinal-Shows werden die letzten Kandidaten für den großen Musikwettbewerb in Rotterdam bestimmt. Für Deutschland tritt Jendrik Sigwart mit dem Song „I don‘t feel hate“ an. Der Gute-Laune-Song soll auch ein Plädoyer für mehr Toleranz sein. Der digitale Spartensender ONE wird beide Halbfinals austragen. Am Dienstag (18. Mai) und Donnersteg (20. Mai) geht die Übertragung um 21 Uhr los. Die besten zehn Kandidat*innen der beiden Shows kommen ins Finale.