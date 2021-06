Exklusive Videopremiere: Flowerpornoes – „Mein Vater war ein Tänzer“

Ein neuer Lindemann-Song ist im Anmarsch.

Till Lindemann teilte auf seinen Social-Media-Kanälen mit, dass er bald den neuen Song „Ich hasse Kinder“ veröffentlichen wird. Beim Musikvideo führte Serghey Grey Regie. Nach dem Ende des „Lindemann“-Duos von Till Lindemann und Peter Tägtgren fährt Lindemann das Projekt nun alleine fort. Vor kurzem erschien bereits die russischsprachige Nummer „Lubimiy Gorod“. Till Lindemann: „Ich hasse Kinder“ – Trailer Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht, jedoch vermutet man nach früheren Anspielungen den 01. Juni 2021. View this post on Instagram A post shared by Till Lindemann (@till_lindemann_official) „Live in Moscow“ Mit Tägtgren brachte Lindemann zwei Studio-Alben auf den…