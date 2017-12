Frances Bean Cobain versorgt Fans auf Instagram mit Kochrezepten

Frances Bean hat auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekanntgegeben, dass sie ebenfalls in dem sozialen Foto-Netzwerk einen neuen Account eingerichtet hat, um ihren Anhängern in Zukunft Kochtipps und Rezepte zur Verfügung zu stellen.

Weiterlesen Kurt Cobains 50. Geburtstag: Liebesschwüre zwischen Frances Bean und Oma Wendy Am 20. Februar wäre Grunge-Legende Kurt Cobain 50 Jahre alt geworden. Seine Tochter postete eine emotionale Konversation bei Instagram Die 25-jährige Tochter von Courtney Love und Kurt Cobain bestätigte, dass man ihre Beiträge künftig unter dem Namen „Space Witchin In The Kitchen“ auf Instagram finden könne. Zum Bild einer gut gelaunten älteren Dame mit Faible für etwas härtere Musik schrieb sie: „’Let food be thy medicine‘ Witchin’ in the Kitchen cooking with Franks N Beans.“

Fans von Frances Bean Cobain sind entzückt

Obwohl es noch nicht ein Rezept zum Nachkochen oder Nachbacken zu lesen gab, hat die Seite bereits jetzt mehr als 20.000 Fans.

„Danke für all die Rückmeldungen, sie wärmen mein Herz“, schrieb Frances Bean Cobain unter ihrem Post.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass die Tochter des Nirvana-Sängers sich mit ihrem Ex-Mann Isaiah Silva um eine Gitarre ihres Vaters streitet. Genauer gesagt, die „1959-Martin-D-18E-Akustik-Gitarre“, die der Musiker im Jahr 1993 bei Nirvanas „MTV Unplugged“-Show gespielt hat. Ein Kult-Objekt, das Frances Bean ihrem Angetrauten einstmals zur Hochzeit schenkte. Um das Teil zurückzubekommen, strebte sie eine Millionen-Klage an. Die 25-Jährige verdient gut am Erbe der Grunge-Band und muss ihrem Ex nach wie vor 12.000 US-Dollar im Monat zahlen.