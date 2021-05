Im ROLLING-STONE-Interview erzählt Sängerin Amy Lee von neuen Evanescence-Songs, ersten Tour-Erfahrungen und ihrer Rolle als Frau im Musikbusiness.

2003 war das erste große Jahr von Evanescence. Es brachte die Band an die Spitze. Die Single "Bring Me to Life" landete auf dem „Daredevil“-Soundtrack und kletterte anschließend auf Platz fünf der Billboard-Singles-Charts, dank der Art und Weise, wie die Band die Aggression des Nü-Metal mit den Gothic-Anleihen von Frontfrau Amy Lee verband. Innerhalb weniger Monate kletterte ihr erstes Album „Fallen“ auf Platz drei der Billboard 200 (und wurde schließlich siebenfach mit Platin ausgezeichnet), dank der düsteren Hard-Rock-Single "Going Under" und der fast klassischen Ballade "My Immortal". Im ROLLING-STONE-Interview spricht Sängerin Amy Lee über neue Musik von Evanescence, erste Tour-Erfahrungen…