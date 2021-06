Guns N’Roses spielen 2022 Konzert in Hannover

Am 15. Juli 2022 werden Guns N’Roses abermals in Hannover spielen. Ein Konzert in der HDI-Arena wurde am Montag (14. Juni) offiziell bestätigt.

Die Tickets werden natürlich begehrt sein! Bereits am Dienstag (15. Juni) startet der Fanclub-Presale. Der reguläre Vorverkauf beginnt am Freitag (18. Juni) um 10 Uhr. Karten gibt es HIER.

Guns N’Roses in Hannover – da war doch was…

1992 waren Guns N’Roses zum ersten Mal in der niedersächsischen Landeshauptstadt aufgetreten (damals im Vorprogramm: Soundgarden und Faith No More!). Zuletzt sah man die Band dort im Juni 2017. Dieser Gig stand allerdings unter keinem guten Stern: Wegen eines Unwetters musste der Auftritt schon nach drei Songs stundenlang unterbrochen werden. Später wurde das Konzert aber fortgesetzt – mit einem Gastauftritt von AC/DCs Angus Young.

Empfehlung der Redaktion Legendäre Konzerte: Guns N’Roses live im Troubadour 1986

Der nun angekündigte Auftritt in Hannover ist ein Zusatzkonzert. Guns N’Roses spielen als Teil ihrer Europatournee im kommenden Jahr am 8. Juli 2022 auch in München. Ursprünglich war die Konzertreise bereits für 2021 geplant, wurde aber wegen der anhaltenden Corona-Pandemie verschoben.