Legendäre Konzerte: Guns N’Roses live im Troubadour 1986

Der Gitarrist kann anscheinend nicht einfach rumsitzen und die Zeit verstreichen lassen. In letzter Zeit arbeitet er an neuen Songs und kündigt auch gleich (vorsichtig) neue Alben für 2021 an.

Von sich selbst sagt Guns-N'-Roses-Gitarrist Slash, dass er nicht gut im Herunterfahren und Herumsitzen sei. Wohl auch nicht in diesem Jahr, das viele Musiker fast in die Knie zwang. 2021 geht Slash allerdings optimistisch an. Neue Musik von Guns N’Roses als auch von seiner Band mit Myles Kennedy ist auf dem Weg. Mit dem Bassisten Duff McKagan arbeite der Gitarrist derzeit an neuen Songs. So sieht alles danach aus, dass „Chinese Democracy“ (2008) zumindest nicht die letzte Platte der Band bleiben wird. Slash habe sich zuletzt zu verschiedenen Jam-Sessions getroffen. „Die Dinge gehen nun durch verschiedene Hände“, so der Musiker…