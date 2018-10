Trotz Verurteilung wird der Stern von Bill Cosby nicht vom Walk of Fame entfernt. Das macht offensichtlich viele Leute wütend.

Jemand machte seinem Ärger darüber, dass Bill Cosby seinen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles nicht verliert, mit einem Permanent-Marker Luft. „Serial Rapist“ („mehrfacher Vergewaltiger“) und „#metoo“ ist jetzt auf dem Stern des verurteilten Entertainers zu lesen. Schon zu einem früheren Zeitpunkt diese Woche hatte jemand „Serial Rapist“ auf den Stern geschrieben, was jedoch schnell entfernt wurde. Bleibt abzuwarten, wie lange die derzeitige Schrift auf dem Stern prangen wird. Die Industrie- und Handelskammer von Hollywood konnte zwar beschließen, dass der Stern nicht entfernt wird, doch vor „Verunstaltung“ ist er damit nicht geschützt. https://twitter.com/TMZ/status/1045493338814763008 Bill Cosby sitzt seit…