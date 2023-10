J.K. Rowling würde für Gender-Meinung ins Gefängnis gehen

In einem Beitrag auf der Plattform „X“ machte die Harry-Potter-Schöpferin publik, dass sie eine Gefängnisstrafe vorziehen würde, wenn sie sonst ihre Meinung zu Trans-Rechten ändern müsste. J. K. Rowling bezieht sich dabei auf eine mögliche Gesetzesänderung, die die Identität von Trans-Personen schützen soll.

„Ich nehme gerne zwei Jahre Gefängnis in Kauf, wenn die Alternative darin besteht, dass ich gezwungen werde, die Realität und die Bedeutung des Geschlechts zu leugnen“, schrieb die 58-Jährige in ihrem aktuellen Post. Sie reagiert damit auf einen Artikel der „Mail on Sunday“. Dieser offenbart die Pläne der britischen Labour-Regierung, Angriffe auf die Geschlechtsidentität einer Person als Straftat einzustufen. Dies würde laut Kritikern dann heißen, dass es mit einer Gefängnisstrafe geahndet werden kann, wenn jemand nicht die korrekten Pronomen einer Trans-Person nutzt.

„X“-Beitrag der Schriftstellerin:

Sie fügte noch hinzu, dass eine Gefängnisstrafe mehr Spaß machen würde, als sie jemals auf einem Roten Teppich gehabt hätte. In den Kommentaren scherzte sie mit ihren Followern, welchem Job sie wohl im Gefängnis nachgehen und womit sie sich die Zeit vertreiben würde. Sie schrieb: „Ich hoffe natürlich auf die Bibliothek, aber ich glaube, ich könnte auch in der Küche arbeiten. Wäsche waschen könnte ein Problem sein. Ich neige dazu, Sachen einzuschrumpfen und sie aus Versehen rosa zu färben. Ich denke aber, dass das kein großes Problem sein wird, wenn es sich hauptsächlich um Kittel und Laken handelt“.

Schon zuvor hatte sich Rowling zu Trans-Rechten geäußert und wurde für ihre Äußerungen kritisiert und verurteilt. Sie sieht sich selbst als eine „Unterstützerin der Frauen-Rechte“ und der Bedeutung des biologischen Geschlechts. Die Debatte hatte 2018 gestartet, nachdem sie ein Foto aus dem „Dazed“-Magazin postete, das die Nachricht „Repeat after us: Trans women are women“ (auf deutsch: Sprich uns nach: Trans-Frauen sind Frauen) zeigte. Das Magazin hatte die Nachricht auf das britische Justizministerium projiziert. J. K. Rowling kommentierte den Beitrag mit einem „Nein“.