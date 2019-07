Jack White und Bob Dylan: Kommt bald ein gemeinsamer Song?

Themen diesmal: Rammstein im großen Interview, die besten Songs von Elton John, die besten Platten von Pearl Jam, Kiffen mit Willie Nelson. Dazu Features zu Bob Dylan, Black Keys, Billy Joel, Flying Lotus.

Die Inhalte der Juni-Ausgabe Rammstein: Vorsicht, Brandgefahr! Besuch bei Deutschlands ­erfolgreichster und umstrittenster Band. Was wollen sie, was treibt sie an – und was bereuen sie? Von Joachim Hentschel Elton John: Genialer Traumtänzer Mit „Rocketman“ wurde das Leben des Genies und Paradiesvogels verfilmt. Zeit für eine kleine Hommage – und seine 25 besten Songs Von Andy Greene & anderen Flying Lotus: Virtuose der Fusion Wie der Studio-Wizard Jazz, ­Hip­-Hop und Funk zu einem kosmischen Großwerk zusammenführt Von Markus Schneider Bob Dylan: König der Gaukler Martin Scorsese hat einen Film über Dylans wildeste Tour gedreht: die Rolling Thunder Revue 1975 Von Maik…